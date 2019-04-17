"صحة" مطروح: توزيع 178 طبيب تكليف على المستشفيات والوحدات الصحية لسد العجز

أكد الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن هناك 178 طبيب تكليف سيتسلمون عملهم بالمحافظة، خلال الأيام المقبلة، وتوزيعهم على الوحدات الصحية والمستشفيات والحجر الصحى، لسد العجز فى هذه الأماكن وتوفير الخدمات الصحية بها بشكل كامل والقضاء على شكاوى المواطنين من نقص الأطباء في بعض الأماكن.

وقال مدير الصحة بمطروح، في تصريح خاص لـ " اليوم السابع " حركة تكليف الأطباء أعلنت وكان من نصيب محافظة مطروح 178 طبيباً، وسيتم توزيعهم لتغطية العجز بالوحدات الصحية ومنافذ الحجر الصحي بمنفذ السلوم ومطار مطروح ومطار العلمين، لسد العجز في الأطباء بوحدات الرعاية الأساسية، لأن العام الماضي لم يكن فيها حركة أطباء تكليف بسبب الفجوة التي أحدثها قرار عودة الصف السادس الابتدائي قبل 7 سنوات.

وأضاف الدكتور محسن طه، بأنه سيتم العمل على سد العجز وتغطية كل وحدة صحية بطبيب أو 2 لتقديم الخدمة على أكمل وجه، مؤكداً أنه سيتم إخضاع أطباء التكليف لفترة تدريب وتأهيل في المستشفيات، مع تنظيم دورات تدريبية مستمرة لهم، ليتمكنوا من تقديم أعلى خدمة ممكنة.

وأوضح " طه " بأنه من المتوقع استلام الأطباء عملهم خلال أسبوع أو 10 أيام، ولن يكون هناك عجز في الوحدات الصحية.

وستشهد حركة التوزيع لأطباء التكليف داخل محافظة مطروح، بواقع 26 طبيبا بمدينة الحمام، و 15 بالعلمين، و 27 بالضبعة، 39 مرسى مطروح، 12 النجيلة و 18 سيدي براني، و 19 سيوة، و 6 أطباء بالحجر الصحي بالعلمين، و 8 بالحجر الصحي بالسلوم، و 8 أطباء بالحجر الصحي في مدينة مرسى مطروح.