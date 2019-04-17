video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 17 أبريل 2019 11:41 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

للدعوة إلى المشاركة فى الاستفتاء..

شعبان عبدالرحيم ومصطفى كامل يحييان مؤتمرا جماهريا بمنطقة بين السرايات

الأربعاء، 17 أبريل 2019 10:40 م
شعبان عبدالرحيم ومصطفى كامل يحييان مؤتمرا جماهريا بمنطقة بين السرايات جانب من المؤتمر
كتب محمود العمرى
إضافة تعليق

شارك الفنان الشعبى شعبان عبد الرحيم والمطرب الشعبى مصطفى كامل وفرقتهما الموسيقية فى المؤتمر الجماهيرى الذى يعقده النائب عبد الرحيم على فى منطقة بين السرايات للدعوة للمشاركة فى التعديلات الدستورية، وقام المطربان بتقديم وصلة غنائية خلال فعاليات المؤتمر الجماهيرى، والأغانى الوطنية، كما حرصا على دعوة المواطنين فى المشاركة بالاستفتاء على التعديلات يوم السبت المصرية.

 

وشارك عدد كبير من المواطنين لحضور المؤتمر الجماهيرى الحاشد الذى ينظمه النائب عبدالرحيم على، عضو مجلس النواب عن دائرة الدقى والعجوزة، اليوم الأربعاء بنادى بين السرايات، لمناقشة التعديلات الدستورية والحث على المشاركة فيها.

 

وحرص المواطنون على ترديد الأغانى الوطنية ورفع أعلام مصر، معبرين عن تأييدهم للتعديلات الدستورية والمشاركة القوية فى الاستفتاء يوم السبت المقبل حتى يوم الاثنين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الوطنية للانتخابات" تخاطب ذوى القدرات الخاصة: كنتم القدوة في حب الوطن ونعدكم بالمساعدة أثناء التصويت على التعديلات الدستورية.. المستشار لاشين إبراهيم: لجانكم بالطابق الأرضي وإرشادات لمن يعانون مشكلات سمعية

صور.. ندوة تثقيفية لحزب مستقبل وطن حول التعديلات الدستورية فى الإسماعيلية

مؤتمر حاشد لدعم المشاركة فى التعديلات الدستورية فى بين السرايات




لا تفوتك
صور.. الوطنية للانتخابات: الاستفتاء يجرى من 19لـ21 أبريل بالخارج ومن 20 لـ22 بمصر

صور.. الوطنية للانتخابات: الاستفتاء يجرى من 19لـ21 أبريل بالخارج ومن 20 لـ22 بمصر

وفد مصرى رفيع المستوى يزور الخرطوم للتأكيد على دعم خيارات الشعب السودانى

وفد مصرى رفيع المستوى يزور الخرطوم للتأكيد على دعم خيارات الشعب السودانى

الهيئات الإعلامية تستعد للاستفتاء على التعديلات الدستورية.."العامة للاستعلامات" تتلقى 555 طلبا من المراسلين الأجانب للتغطية.. "الأعلى للإعلام" يناشد جميع الوسائل بالالتزام بالمهنية.. وغرفة عمليات لـ"الإعلاميين"

الهيئات الإعلامية تستعد للاستفتاء على التعديلات الدستورية.."العامة للاستعلامات" تتلقى 555 طلبا من المراسلين الأجانب للتغطية.. "الأعلى للإعلام" يناشد جميع الوسائل بالالتزام بالمهنية.. وغرفة عمليات لـ"الإعلاميين"

سفير مصر ببريطانيا لـ"اليوم السابع" من لندن: 2مليار جنيه إسترلينى حجم التبادل التجارى وعلى بريطانيا استئناف الطيران لشرم الشيخ.. 415ألف سائح زاروا مصر.. ومحمد صلاح حقق نجاحا استثنائيا ونموذجا للاجتهاد والانضباط

سفير مصر ببريطانيا لـ"اليوم السابع" من لندن: 2مليار جنيه إسترلينى حجم التبادل التجارى وعلى بريطانيا استئناف الطيران لشرم الشيخ.. 415ألف سائح زاروا مصر.. ومحمد صلاح حقق نجاحا استثنائيا ونموذجا للاجتهاد والانضباط

البحوث الفلكية: غرة شهر رمضان فلكيا الإثنين 6 مايو المقبل

البحوث الفلكية: غرة شهر رمضان فلكيا الإثنين 6 مايو المقبل

غدا.. طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

غدا.. طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة