شركات تأجير تسارع باستعادة المزيد من طائرات جت إيروايز

(رويترز)

قالت الإدارة العامة للطيران المدنى فى الهند على موقعها الإلكترونى اليوم الأربعاء إن شركات تأجير طائرات لشركة جت إيروايز طلبت إلغاء تسجيل أربع طائرات بوينج، حتى فى الوقت الذى تسعى فيه شركة الطيران المتعثرة للحصول تمويل طارئ من مقرضيها.

ويبين أحدث تحليل للبيانات التى كشفت عنها الإدارة أن شركات التأجير سعت لإلغاء تسجيل واستعادة ما لا يقل عن 48 طائرة تشغلها جت. وفور إلغاء تسجيل الطائرة، يصبح من حق شركات التأجير استعادتها وتأجيرها لشركة طيران أخرى فى أى مكان فى العالم.

وتأتى هذه الخطوات فيما تسعى جت لتدبير تمويل طارئ فى حين يحاول المقرضون الإسراع بإجراءات البيع لتحديد مستثمر يرغب فى شراء حصة أغلبية فى شركة الطيران ويحاول إصلاح أوضاعها.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن من المرجح أن يطلب المقرضون عروضا ملزمة من أربع كيانات، ضمن قائمة قصيرة، ترغب فى الاستحواذ على جت وهى شركتا الاستثمار المباشر تي.بي.جى كابيتال وانديجو بارتنرز وصندوق سيادى هندى هو الصندوق الوطنى للاستثمار والبنية التحتية وشركة الاتحاد للطيران الإمارتية التى تمتلك حصة أقلية بالفعل فى الشركة.

وامتنعت شركة تي.بي.جى عن التعقيب بينما لم ترد الجهات الثلاث الأخرى على طلب من رويترز للتعليق، وقال مصدران مطلعان لرويترز أمس الثلاثاء إن شركة الطيران الهندية المتعثرة ستضطر إلى الإغلاق بحلول الأربعاء إذا لم تحصل على تمويل طارئ من مقرضيها.

وقال رئيسها التنفيذى فيناى دوبى فى خطاب للموظفين أمس، اطلعت عليه رويترز، إن جت أكدت لمقرضيها حاجتها إلى بعض التمويل الطارئ، وهو أمر حيوى لاستمرار عملياتها.