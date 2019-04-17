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الأربعاء، 17 أبريل 2019 03:04 ص
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شركات السياحة تجدد أسطول النقل وتدرب السائقين استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية

الأربعاء، 17 أبريل 2019 03:00 ص
شركات السياحة تجدد أسطول النقل وتدرب السائقين استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية وحيد عاصم عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية
كتبت آمال رسلان
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كشف وحيد عاصم عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية أن العمل جارى بوتيرة سريعة للإستعداد لبطولة الأمم الافريقية، لافتا إلى أن الغرف سواء الفنادق أو الشركات السياحية أنهت كامل استعداداتها، ويتم التنسيق المستمر بين كامل أبو على وشريف سالم المسئولان عن الترويج والإقامة حيث تم عقد حوالى 3 جلسات فى الإتحاد.
 
 
وعن استعدادات النقل السياحى لفت فى تصريحات لـ" اليوم السابع " إلى أنه تم تفعيل مبادرة البنك المركزى بالنسبة للشركات لتمويل شراء الباصات الجديدة، لتجديد وإحلال أسطول النقل السياحى، عن طريق قروض ميسرة من البنك المركزى، لافتا إلى أن العمل جارى فى هذا الشأن منذ شهر ونصف تقريبا وهناك شركات اشترت بالفعل وبدأت تشغيل الأتوبيسات الجديدة، ويبلغ المتوسط من 3 إلى خمس أتوبيسات لكل شركة.
 
 
وفيما يخص تدريب السائقين انتهت غرفة الشركات من تدريب عدد جيد من السائقين تقريبا 1250 سائق سياحى، على نظام الـgps ، ونظام الضيافة وطريقة الحديث والكاميرات.
 

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شركات السياحه

النقل السياحى

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بطوله الامم الافريقيه




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