video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 17 أبريل 2019 01:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

سفير مصر بالكويت: رئيس الوزراء الكويتى يزور القاهرة يونيو القادم

الأربعاء، 17 أبريل 2019 12:33 م
سفير مصر بالكويت: رئيس الوزراء الكويتى يزور القاهرة يونيو القادم رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح
الكويت (أ ش أ)
إضافة تعليق

كشف سفير مصر لدى الكويت طارق القونى، أن رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، سيقوم بزيارة إلى القاهرة عقب عطلة عيد الفطر المبارك فى شهر يونيو القادم.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقده سفير مصر لدى الكويت اليوم الأربعاء، بمقر السفارة المصرية؛ للإعلان عن التجهيزات والاستعدادات الخاصة بعملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأضاف القونى أن زيارة رئيس مجلس الوزراء الكويتى إلى مصر، تأتى فى إطار العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، سواء على المستوى الشعبى أو الرسمي، مشيرا إلى أنه سيتم لاحقا الإعلان عن تفاصيل تلك الزيارة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سفير مصر بالكويت: 50 حافلة لنقل الناخبين من 17 نقطة تجمع للتصويت على التعديلات الدستورية

سفير مصر بالكويت: انتهاء جميع الاستعدادات الخاصة بالاستفتاء على التعديلات الدستوريه

سفير مصر بالكويت

رئيس الوزراء الكويتى

الكويت

الشيخ جابر المبارك




لا تفوتك
السيسى يتصل برئيس المجلس العسكرى السودانى ويؤكد الاستعداد لتقديم الدعم للسودان

السيسى يتصل برئيس المجلس العسكرى السودانى ويؤكد الاستعداد لتقديم الدعم للسودان

رئيس البرلمان يدعو كافة أبناء الشعب للمشاركة فى استفتاء التعديلات الدستورية

رئيس البرلمان يدعو كافة أبناء الشعب للمشاركة فى استفتاء التعديلات الدستورية

ملامح استعدادات الفراعنة لأمم أفريقيا.. المعسكر الأخير ينطلق 6 يونيو.. أزمة الهجوم عرض مستمر.. السولية يقتحم القائمة بقوة.. حراسة المرمى فى أمان بعد عودة حارس بيراميدز.. وعبد الله السعيد مفاجأة الكان

ملامح استعدادات الفراعنة لأمم أفريقيا.. المعسكر الأخير ينطلق 6 يونيو.. أزمة الهجوم عرض مستمر.. السولية يقتحم القائمة بقوة.. حراسة المرمى فى أمان بعد عودة حارس بيراميدز.. وعبد الله السعيد مفاجأة الكان

لم تقتصر على الرشاوى ودعم الإرهاب.. فضيحة أخرى تلاحق "الحمدين" خارجيا.. النظام القطرى يتورط فى غسل الأموال ويستأجر عددا من المسئولين الدوليين لتحسين سمعته.. ومحللون سعوديون: الرباعى العربى كشف وجه الدوحة القبيح

لم تقتصر على الرشاوى ودعم الإرهاب.. فضيحة أخرى تلاحق "الحمدين" خارجيا.. النظام القطرى يتورط فى غسل الأموال ويستأجر عددا من المسئولين الدوليين لتحسين سمعته.. ومحللون سعوديون: الرباعى العربى كشف وجه الدوحة القبيح

متفرحش بالمجانى.. تعرف على خطورة تحميل حلقات Game of Thrones مجانا

متفرحش بالمجانى.. تعرف على خطورة تحميل حلقات Game of Thrones مجانا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة