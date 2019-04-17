سفير مصر بالكويت: رئيس الوزراء الكويتى يزور القاهرة يونيو القادم

الكويت (أ ش أ)

كشف سفير مصر لدى الكويت طارق القونى، أن رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، سيقوم بزيارة إلى القاهرة عقب عطلة عيد الفطر المبارك فى شهر يونيو القادم.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقده سفير مصر لدى الكويت اليوم الأربعاء، بمقر السفارة المصرية؛ للإعلان عن التجهيزات والاستعدادات الخاصة بعملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأضاف القونى أن زيارة رئيس مجلس الوزراء الكويتى إلى مصر، تأتى فى إطار العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، سواء على المستوى الشعبى أو الرسمي، مشيرا إلى أنه سيتم لاحقا الإعلان عن تفاصيل تلك الزيارة.