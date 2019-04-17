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سفير مصر بالجزائر: مستعدون لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية

الأربعاء، 17 أبريل 2019 08:29 م
سفير مصر بالجزائر: مستعدون لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية السفير أيمن مشرفة سفير مصر بالجزائر
أ ش أ
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قال السفير أيمن مشرفة سفير مصر بالجزائر، إن السفارة أتمت استعداداتها للاستفتاء على تعديل الدستور المقرر إجراؤه أيام 19 و20 و21 أبريل الجاري.

وأضاف السفير مشرفة - فى تصريحات لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر اليوم الأربعاء - أن "السفارة ستفتح أبوابها لأبناء الجالية المصرية طوال أيام التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء".


وأشار إلى أن عدد الجالية المصرية بالجزائر يبلغ نحو 3 آلاف مواطن، موضحا أنه على المواطن الراغب فى التصويت اصطحاب بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر فقط معه.
وقال السفير مشرفة "اجتمعت اليوم مع رؤساء الشركات المصرية بالجزائر لبحث مشاكل الجالية وآفاق الاستثمار وحثتهم على أداء الوجب الوطنى بالتصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية".


وأضاف أن السفارة لن تعلن نتيجة التصويت، حيث سيتم إرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات التى ستتولى إعلان كل النتائج.


وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت اليوم أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية سيجرى فى الخارج أيام 19 و20 و21 أبريل الجاري، وفى الداخل أيام 20 و21 و22 أبريل، مشيرا إلى أن مواعيد الاستفتاء فى الخارج راعت إجازات نهاية الأسبوع بالنسبة للمصريين المقيمين فى الخارج.


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