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سفارة روسيا: عقد قمة "أفريقية روسية" أكتوبر المقبل برعاية السيسى وبوتين

الأربعاء، 17 أبريل 2019 12:19 م
سفارة روسيا: عقد قمة "أفريقية روسية" أكتوبر المقبل برعاية السيسى وبوتين
كتب إسلام سعيد
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كشفت سفيتلانا زوبافا القائم بأعمال سفارة روسيا الاتحادية في مصر، عن عقد قمة روسية أفريقية خلال شهر أكتوبر المقبل تحت رعاية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، مشيرة إلى أنه بالفعل جارى إرسال الدعوات إلى القادة الأفارقة.

 

وأشارت خلال مؤتمر مركز تحديث الصناعة، للإعلان عن المعرض والمنتدى الروسى الدولى"الأسبوع الصناعى الكبير" المقرر إقامته من 8 إلى 10 أكتوبر 2019، إلى أن القمة الأفريقية الروسية تهدف إلى زيادة التعاون الاقتصادي والاستثمارى بين روسيا والدول الأفريقى، على أن يعقب هذه القمة عقد منتدى اقتصادى روسى أفريقى.

 

وكشفت القائم بأعمال سفارة روسيا بمصر، أن حجم التبادل التجارى بين مصر وروسيا سجل 7.7 مليار دولار عام 2018 بزيادة تقدر بـ 14% عن عام 2017، لتأتى روسيا فى المرتبة الخامسة بين الشركاء التجاريين لمصر، لنقوم بتصدير النفط والأخشاب ووسائل النقل والقمح إلى مصر.

 

وأعلنت زوبافا، عن أن حجم الاستثمارات الروسية في مصر حاليا تسجل 6 مليارات دولار أمريكى، مشيرة إلى أن التعاون مع مصر فى مجال وسائل النقل حيث مقرر توريد 1300 قطار إلى مصر بتكلفة 1.2 مليار يورو بالتعاون أيضا مع المجر فى صفقة هى الأكبر بتاريخ السكة الحديد المصرية.

 

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