سفارة أمريكا بالرياض تهنئ الأميرة ريما بنت بندر أول سفيرة سعودية بواشنطن

كتب محمد جمال

عقب أدائها القسم أمام الملك سلمان بن عبد العزيز تعهدت السفيرة السعودية الجديدة فى الولايات المتحدة، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، بالعمل لتحقيق تطلعات سلطات بلادها فى منصبها.

وكتب الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان البالغة من العمر 44 عاما، وهى أول سيدة سعودية فى تاريخ المملكة تتولى منصب سفير الرياض فى واشنطن، عبر تغريدة فى "تويتر" أعقبت أداءها اليمين: "تشرفت بأداء القسم أمام سيدى خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - سفيرة لمقامه الكريم لدى الولايات المتحدة الأمريكية. أسأل المولى عز وجل أن أكون أهلا للثقة الملكية الكريمة وأن أوفق فى تحقيق تطلعات القيادة".



تغريدة ريما بنت بندر

وهنأت السفارة الأمريكية فى الرياض، الأميرة ريما بعد أدائها القسم، مغردة:



تغريدة السفارة الأمريكية



وقد عين العاهل السعودى الملك سلمان الأميرة ريما فى فبراير الماضي، سفيرة للمملكة فى واشنطن، خلفا للسفير السابق، نجله الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز.

وشغلت الأميرة ريما منصبى رئيس الهيئة العامة للرياضة للقسم النسائى فى أغسطس 2016، ورئيسة لمجلس إدارة الاتحاد السعودى للرياضة المجتمعية، فى أكتوبر 2017.