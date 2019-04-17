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زيارة برلمانية من "إعلام النواب" لمحافظة الأقصر.. أسامة هيكل يكشف التفاصيل

الأربعاء، 17 أبريل 2019 05:00 ص
زيارة برلمانية من "إعلام النواب" لمحافظة الأقصر.. أسامة هيكل يكشف التفاصيل النائب أسامة هيكل
كتب محمد مجدى السيسى
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تنظم لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، زيارة برلمانية إلى محافظة الأقصر، من الأربعاء المقبل وحتى الأحد 21 إبريل المقبل، لزيارة عدد من المواقع الأثرية الهامة، بوفد برلمانى يترأسه النائب أسامة هيكل رئيس اللجنة، وبرفقة الدكتور خالد العنانى وزير الآثار.

وقال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، فى تصريح لـ "اليوم السابع"، إن الوفد البرلمانى سيزور يوم الخميس الكشف الأثرى بالبر الغربى، وإزاحة الستار عن تمثال رمسيس الثانى بمعبد الأقصر، وستفتتح الجمعة معبد الأوبت بالكرنك.

وأضاف "هيكل"، أن الوفد سيتفقد المواقع الأثرية بالبر الغربى ومراكز الترميم، وكذلك  متحف الأقصر ومركز الترميم.

 

 


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