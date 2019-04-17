زوجة تقيم دعوى خلع بسبب تخلف زوجها عن دفع 2000 جنيه شهريًا للخادمة

كتبت أسماء شلبى

اعتادت الزوجة سهره.م.ن، خلال يومها أن تلعب كافة الأدوار من موظفة مثالية وسوبر ماما مع طفلتها، وزوجة مع شريك حياتها، وطباخة لأفراد عائلتها بالإضافة للمحافظة على نظافة منزلها، ولكن مع مرور الوقت تزايدت الضغوط عليها فلم تعد تقوى على ذلك مما دفعها لإقامة دعوى خلع بعد تخلف زوجها عن تنفيذ الحكم القضائي بدفع أجر خادمة طفلتها الصادر من محكمة الأسرة بأكتوبر.

وتابعت الزوجة: "تسود لدى زوجى قناعة بأن الأعمال المنزلية اختصاص حصرى لى وأن قيامه لمساعدتى من شأنه أن يحط من رجولته، رغم سلبه كل راتبي دون أعتراض منى".

وأكملت الزوجة التى لجئت لإقامة دعوى لتطليق زوجها خلعًا، لتؤكد: "أمتنع عن سداد أجر الخادمة التى تشرف علي رعاية طفلتى أثناء غيابي رغم صدور حكم قضائي بإلزامه دفع 2000 جنيه شهريًا، وعندما عدت من السفر لم أجده بالمنزل بعد أن سرق منقولاتى".

وتابعت الزوجة: "بحكم عملى أضطر للسفر بشكل دائم، ورغم أنه كان يوافق عليه قبل الزواج ويأخذ معظم راتبي لسداد إحتياجاتنا، إلا أنه بعد الزواج تغير معى وأصبح يعنفني ويهددنى بعدم دفع أجر الخادمة ويساومني على ترك وظيفتي مقابل إستمرار زواجنا".