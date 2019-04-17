video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 17 أبريل 2019 02:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

زوجة تقيم دعوى خلع بسبب تخلف زوجها عن دفع 2000 جنيه شهريًا للخادمة

الأربعاء، 17 أبريل 2019 02:00 ص
زوجة تقيم دعوى خلع بسبب تخلف زوجها عن دفع 2000 جنيه شهريًا للخادمة محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
إضافة تعليق

اعتادت الزوجة سهره.م.ن، خلال يومها أن تلعب كافة الأدوار من موظفة مثالية وسوبر ماما مع طفلتها، وزوجة مع شريك حياتها، وطباخة لأفراد عائلتها بالإضافة للمحافظة على نظافة منزلها، ولكن مع مرور الوقت تزايدت الضغوط عليها فلم تعد تقوى على ذلك مما دفعها لإقامة دعوى خلع بعد تخلف زوجها عن تنفيذ الحكم القضائي بدفع أجر خادمة طفلتها الصادر من محكمة الأسرة بأكتوبر.

وتابعت الزوجة: "تسود لدى زوجى قناعة بأن الأعمال المنزلية اختصاص حصرى لى وأن قيامه لمساعدتى من شأنه أن يحط من رجولته، رغم سلبه كل راتبي دون أعتراض منى".

وأكملت الزوجة التى لجئت لإقامة دعوى لتطليق زوجها خلعًا، لتؤكد: "أمتنع عن سداد أجر الخادمة التى تشرف علي رعاية طفلتى أثناء غيابي رغم صدور حكم قضائي بإلزامه دفع 2000 جنيه شهريًا، وعندما عدت من السفر لم أجده بالمنزل بعد أن سرق منقولاتى".

وتابعت الزوجة: "بحكم عملى أضطر للسفر بشكل دائم، ورغم أنه كان يوافق عليه قبل الزواج ويأخذ معظم راتبي لسداد إحتياجاتنا، إلا أنه بعد الزواج تغير معى وأصبح يعنفني ويهددنى بعدم دفع أجر الخادمة ويساومني على ترك وظيفتي مقابل إستمرار زواجنا".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مطلقة لمحكمة الأسرة: هربت من زوجة شقيقى وتزوجت عرفيًا فباع الثانى جسدى لصديقه

زوجة لمحكمة الأسرة: بعد 14 سنة زوجى طالب بنفى نسب طفلتى

محاكم الأسرة ملجأ الزوجات المعذبات للبحث عن حقوقهن الضائعة.. حنان: حماتى لاحقتنى باتهامات أخلاقية وحاولت قتلى.. نهى: 15 سنة مستحملة تعدد علاقات زوجى النسائية وخطف بنتى.. جميلة: يعانى من عقدة النقص بسبب مكانتى

محكمه الاسره

اجر الخادمه

اخبار الحوادث

صراع الازواج

الانفاق على الازواج




لا تفوتك
أحمد زكى عابدين: ألف أتوبيس كهربائى و40 مدرسة و8 جامعات بالعاصمة الإدارية

أحمد زكى عابدين: ألف أتوبيس كهربائى و40 مدرسة و8 جامعات بالعاصمة الإدارية

البرلمان يوافق على تعديل المادة 140 بزيادة مدة رئاسة الجمهورية لـ6 سنوات

البرلمان يوافق على تعديل المادة 140 بزيادة مدة رئاسة الجمهورية لـ6 سنوات

تفاصيل أكبر موازنة فى تاريخ مصر.. المصروفات تصل 1.9 تريليون جنيه.. زيادة الأجور بواقع 31 مليارا بعد قرارات السيسي لتحسين أوضاع العاملين بالدولة.. زيادة حجم دعم سلع التموين بواقع 2.8 مليار جنيه عن العام الجارى

تفاصيل أكبر موازنة فى تاريخ مصر.. المصروفات تصل 1.9 تريليون جنيه.. زيادة الأجور بواقع 31 مليارا بعد قرارات السيسي لتحسين أوضاع العاملين بالدولة.. زيادة حجم دعم سلع التموين بواقع 2.8 مليار جنيه عن العام الجارى

فيديو..خلال تفقده قاعدة محمد نجيب بعد تطويرها.. السيسي يصطحب مجموعة من طلبة وطالبات الجامعات.. قائد المنطقة الشمالية: تعظيم قدراتنا القتالية لردع من يفكر فى العبث بأمننا.. وضباط يسلمون الرئيس درع القوات المسلحة

فيديو..خلال تفقده قاعدة محمد نجيب بعد تطويرها.. السيسي يصطحب مجموعة من طلبة وطالبات الجامعات.. قائد المنطقة الشمالية: تعظيم قدراتنا القتالية لردع من يفكر فى العبث بأمننا.. وضباط يسلمون الرئيس درع القوات المسلحة

الزمالك يواجه بيراميدز فى الدورى 23 أبريل والأهلى مع المصرى يوم 25

الزمالك يواجه بيراميدز فى الدورى 23 أبريل والأهلى مع المصرى يوم 25

محمد صلاح ملك الهدافين فى الدورى الإنجليزى منذ أغسطس 2017

محمد صلاح ملك الهدافين فى الدورى الإنجليزى منذ أغسطس 2017

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة