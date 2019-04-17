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الأربعاء، 17 أبريل 2019 08:16 ص
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زعيم كوريا الشمالية يقوم بزيارة مفاجئة إلى وحدة تابعة للقوات الجوية

الأربعاء، 17 أبريل 2019 08:02 ص
زعيم كوريا الشمالية يقوم بزيارة مفاجئة إلى وحدة تابعة للقوات الجوية زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون
أ ش أ
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 تفقد الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، فى زيارة مفاجئة إلى وحدة تابعة للقوات الجوية، تدريبات الطيران هناك.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الأربعاء، أن كيم أمر الطيارين بالقيام بأعمال قتال جوى صعبة ومعقدة خلال زيارته إلى الوحدة 1017 من القوة الجوية والمضادة للطائرات التابعة للجيش الشعبى .


وأشارت إلى أن الزعيم كيم قال إنه من المهم إجراء تفتيش مفاجئ للاستعداد المنتظم للوحدة حيث أن المعارك فى المجال الجوى والمضاد للطائرات تشن بدون إشعار مسبق، وعلى القوات الجوية والدفاع الجوى أن تكون مستعدة دائما.


وأعرب كيم عن رضاه عن الاستعداد الممتاز الذى لمسه لدى الوحدة، للقيام بأية مهمة قتالية بغض النظر عن الظروف والمناخ.


كان كيم قد زار وزارة القوات المسلحة الشعبية فى فبراير، لكنه ألقى خطابا فقط للاحتفال بالذكرى لتأسيس الجيش الشعبي.


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كيم جونج أون

قاعدة جوية

كوريا الشمالية




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