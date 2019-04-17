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زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجربة سلاح تكتيكى موجه جديد

الأربعاء، 17 أبريل 2019 11:13 م
زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجربة سلاح تكتيكى موجه جديد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون
رويترز
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ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجربة سلاح تكتيكى موجه جديد.

يذكرأن ،  تفقد الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، صباح اليوم فى زيارة مفاجئة إلى وحدة تابعة للقوات الجوية، تدريبات الطيران هناك.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم، أن كيم أمر الطيارين بالقيام بأعمال قتال جوى صعبة ومعقدة خلال زيارته إلى الوحدة 1017 من القوة الجوية والمضادة للطائرات التابعة للجيش الشعبى .


وأشارت إلى أن الزعيم كيم قال إنه من المهم إجراء تفتيش مفاجئ للاستعداد المنتظم للوحدة حيث أن المعارك فى المجال الجوى والمضاد للطائرات تشن بدون إشعار مسبق، وعلى القوات الجوية والدفاع الجوى أن تكون مستعدة دائما.


وأعرب كيم عن رضاه عن الاستعداد الممتاز الذى لمسه لدى الوحدة، للقيام بأية مهمة قتالية بغض النظر عن الظروف والمناخ.


كان كيم قد زار وزارة القوات المسلحة الشعبية فى فبراير، لكنه ألقى خطابا فقط للاحتفال بالذكرى لتأسيس الجيش الشعبي.


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كوريا الشمالية

كيم جونج أون

سلاح




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