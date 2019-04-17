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رجل كورى جنوبى يشعل النار فى شقته ويقتل 5 أشخاص حاولوا الهرب

الأربعاء، 17 أبريل 2019 09:11 ص
رجل كورى جنوبى يشعل النار فى شقته ويقتل 5 أشخاص حاولوا الهرب شرطة كوريا الجنوبية ـ صورة أرشيفية
سول(رويترز)
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قالت شرطة كوريا الجنوبية إنها ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 42 عاما اليوم الأربعاء، بعدما أضرم النار فى شقته ثم قتل خمسة أشخاص طعنا بينما كانوا يحاولون الفرار من النيران.

وقال ضابط شرطة فى مدينة جينجو التى تقع إلى الجنوب الشرقى من العاصمة سول لرويترز إن الرجل أحرق شقته قبل الفجر ثم هاجم سكانا آخرين فى المبنى فروا من النيران باستخدام سلم.

ومن بين القتلى فتاة تبلغ من العمر 12 عاما كما أصيب 13 شخصا آخرين.

وذكر الضابط أن الرجل قال إن تصرفه يرجع إلى "تأخر الأجور". وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق.

 


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