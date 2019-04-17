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الأربعاء، 17 أبريل 2019 01:19 ص
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"رادار المرور" يلتقط 2016 مخالفة سرعة زائدة قرب مداخل ومخارج القاهرة الكبرى

الأربعاء، 17 أبريل 2019 01:00 ص
"رادار المرور" يلتقط 2016 مخالفة سرعة زائدة قرب مداخل ومخارج القاهرة الكبرى الرادار ـ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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ضبطت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، 2016 مخالفة خلال 24 ساعة التقطها الرادارات بالطرق السريعة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى.

وتشهد جميع الطرق كثافة فى الخدمات والحملات المرورية لرصد المخالفات بواسطة الرادار للحد من حوادث السير التى تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.

وأكد مصدر بـ"المرور" استمرار الحملات بشكل يومى بواسطة الرادار لرصد سائقى المركبات المخالفين للسرعات المقررة بالطرق، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.

 


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