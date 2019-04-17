رئيس وزراء العراق: حريق كاتدرائية نوتردام "حادث محزن"

بغداد (أ ش أ)

وصف رئيس الوزراء العراقى، عادل عبد المهدى اليوم الأربعاء، الحريق الذى طال مبنى كاتدرائية نوتردام فى باريس بـ "الحادث المحزن" .

وقال عبد المهدى فى "برقية مواساة" إلى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون - حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية - " تلقينا بألم شديد نبأ الحريق الذى طال المبنى التاريخى لكاتدرائية نوتردام الفرنسية، وانهيار البرج التاريخى فيها".

وأضاف " أعرب لكم بأسمى ونيابة عن الحكومة العراقية عن الأسف لهذا الحادث المحزن .. متمنين لجمهورية فرنسا الصديقة ولشعبها دوام الخير والاستقرار وسلامة المعالم التاريخية والحضارية لبلدكم الجميل ".

يذكر أن حريقا اندلع يوم الاثنين، الماضى فى كاتدرائية نوتردام التاريخية وسط باريس، ما أسفر عن انهيار برج الكاتدرائية التاريخى .