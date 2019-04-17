رئيس جامعة القناة : المشاركة فى إستفتاء التعديلات الدستورية واجب وطنى

وكان رئيس الجامعة قد اجتمع مع منسقى اللجان المختلفة الخاصة بترتيبات المشاركة فى التعديلات الدستورية، بحضوراعضاء هيئة التدريس بالكليات والعاملين بالإدارات ورؤساء اللجان المشكلة لتنظيم عملية المشاركة، كما شهد الإجتماع كل من الدكتورناصر مندورعميد الكلية المصرية الصينية رئيس اللجنة العليا لتنظيم المشاركات، والدكتورمحمد شقيدف المنسق العام للجنة.

ومن جهة أخرى نظمت كلية الزراعة جامعة قناة السويس معرضا للفنون التشكيلية والأعمال الفنية- فى إطار فعاليات الأسبوع البيئى السابع، وتضمن المعرض مواهب الطلاب من اللوحات الفنية التشكيلية، والتصوير والرسم ، والأشغال اليدوية تحت إشراف الدكتورة إيمان مغازى وكيل كلية الزراعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما قام طلاب كلية الطب البيطرى، بأعمال التشجير والتنظيف المسطحات والدهانات تحت إشراف الدكتورإبراهيم حسين عميد كلية الطب البيطرى، والدكتورة داليا منصور وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.