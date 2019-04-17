video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 17 أبريل 2019 03:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة القناة : المشاركة فى إستفتاء التعديلات الدستورية واجب وطنى

الأربعاء، 17 أبريل 2019 01:55 م
رئيس جامعة القناة : المشاركة فى إستفتاء التعديلات الدستورية واجب وطنى جانب من اللقاء
الإسماعيلية – جمال حراجى- السيد فلاح
إضافة تعليق

أكد الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس، أن المشاركه فى التعديلات واجب وطني، وجامعة القناه بشبابها والعاملين بها حريصة على دورها الوطنى. 

وكان رئيس الجامعة قد اجتمع مع منسقى اللجان المختلفة الخاصة بترتيبات المشاركة فى التعديلات الدستورية، بحضوراعضاء هيئة التدريس بالكليات والعاملين بالإدارات ورؤساء اللجان المشكلة لتنظيم عملية المشاركة، كما شهد الإجتماع كل من الدكتورناصر مندورعميد الكلية المصرية الصينية رئيس اللجنة العليا لتنظيم المشاركات، والدكتورمحمد شقيدف المنسق العام للجنة.

ومن جهة أخرى نظمت كلية الزراعة جامعة قناة السويس معرضا للفنون التشكيلية والأعمال الفنية- فى إطار فعاليات الأسبوع البيئى السابع، وتضمن المعرض مواهب الطلاب من اللوحات الفنية التشكيلية، والتصوير والرسم ، والأشغال اليدوية تحت إشراف الدكتورة إيمان مغازى وكيل كلية الزراعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما قام طلاب كلية الطب البيطرى، بأعمال التشجير والتنظيف المسطحات والدهانات تحت إشراف الدكتورإبراهيم حسين عميد كلية الطب البيطرى، والدكتورة داليا منصور وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعة قناة السويس تشارك بمسابقة للغواصات الآلية

الاسماعيليه

اخبارالاسماعيليه

جامعه القناه

اخبار حامعه القناه

الاستفتاء على التعديلات الدستوريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
وفد مصرى رفيع المستوى يزور الخرطوم للتأكيد على دعم خيارات الشعب السودانى

وفد مصرى رفيع المستوى يزور الخرطوم للتأكيد على دعم خيارات الشعب السودانى

الهيئات الإعلامية تستعد للاستفتاء على التعديلات الدستورية.."العامة للاستعلامات" تتلقى 555 طلبا من المراسلين الأجانب للتغطية.. "الأعلى للإعلام" يناشد جميع الوسائل بالالتزام بالمهنية.. وغرفة عمليات لـ"الإعلاميين"

الهيئات الإعلامية تستعد للاستفتاء على التعديلات الدستورية.."العامة للاستعلامات" تتلقى 555 طلبا من المراسلين الأجانب للتغطية.. "الأعلى للإعلام" يناشد جميع الوسائل بالالتزام بالمهنية.. وغرفة عمليات لـ"الإعلاميين"

سفير مصر ببريطانيا لـ"اليوم السابع" من لندن: 2مليار جنيه إسترلينى حجم التبادل التجارى وعلى بريطانيا استئناف الطيران لشرم الشيخ.. 415ألف سائح زاروا مصر.. ومحمد صلاح حقق نجاحا استثنائيا ونموذجا للاجتهاد والانضباط

سفير مصر ببريطانيا لـ"اليوم السابع" من لندن: 2مليار جنيه إسترلينى حجم التبادل التجارى وعلى بريطانيا استئناف الطيران لشرم الشيخ.. 415ألف سائح زاروا مصر.. ومحمد صلاح حقق نجاحا استثنائيا ونموذجا للاجتهاد والانضباط

غدا.. طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

غدا.. طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

كاتدرائية نوتردام.. سر عدم الاعتماد على الطائرات لإطفاء الحريق

كاتدرائية نوتردام.. سر عدم الاعتماد على الطائرات لإطفاء الحريق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة