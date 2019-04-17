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رئيس جامعة القاهرة: 70 ألف طالب وطالبة حضروا حفل محمد حماقى.. صور

الأربعاء، 17 أبريل 2019 03:04 م
رئيس جامعة القاهرة: 70 ألف طالب وطالبة حضروا حفل محمد حماقى.. صور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
وائل ربيعى
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قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الفن الراقى يحرر الوجدان، مؤكدًا أن الوجدان هو ركن من بناء الشخصية، والعقل لا يعمل منفردا دون الوجدان، وكلاهما يشكلان سلوك الانسان.

 

وأشار الخشت، إلى أن حفل المطرب محمد حماقى الذى نظمته الجامعة بساحة الحرم، حضره ما يقرب من سبعين ألف طالب وطالبة، تفاعلوا بشكل حضارى ومنظم مع الحفل الغنائي.

 

ووجه رئيس جامعة القاهرة، التحية لطلاب الجامعة قائلًا: "أوجه الشكر لأبنائى من الطلبة والطالبات على مظهرهم الحضارى خلال فعاليات الحفل"، مطالبًا الطلاب بالجدية فى أداء العملية التعليمية والاستعداد للامتحانات.

 

كما وجه الخشت، التحية للإعلاميين والمصورين الصحفيين الذين حضروا الحفل، موجهًا لهم التقدير والتحية، قائلًا: "كنتم احترافيين وتحملتم ضغوط الازدحام والحضور الطلابى الكبير ونجح الحفل بكم". كما وجه الخشت التحية لكل من ساهم وشارك فى تنظيم هذا الحفل فى ظل التعامل مع الحشود الكبيرة للطلاب، من موظفين وطلاب وأمن ادارى وأطقم إسعاف تواجدت لمواجهة أى حالات طارئة بين الطلاب.

 

وتابع رئيس جامعة القاهرة: "الحمد لله لا توجد أية إصابات من التزاحم، كانت هناك فقط بعض حالات الإغماء البسيطة نتيجة دخول الطلاب ووقوفهم قبل الحفل بساعات معدودة وتم التعامل الفورى مع تلك الحالات".

 

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