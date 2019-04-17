video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 17 أبريل 2019 07:38 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس الوزراء يشهد بروتوكول تعاون بين مستشفيات القطاع الخاص ومنظومة التأمين الصحى

الأربعاء، 17 أبريل 2019 06:53 م
رئيس الوزراء يشهد بروتوكول تعاون بين مستشفيات القطاع الخاص ومنظومة التأمين الصحى مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
إضافة تعليق

شهد الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، توقيع بروتوكول تعاون بين مستشفيات القطاع الخاص ومستشفيات منظومة التأمين الصحي ببورسعيد بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

وكان مجلس الوزراء، دعا فى اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، المصريين، للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بحرية كاملة.
 
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة مٌلزمة بتوفير اللوجيستيات المطلوبة من الهيئة الوطنية للانتخابات، لخروج الاستفتاء بصورة مٌشرفة إلى العالم، وضمان ممارسة المواطن المصري حقه في الإدلاء بصوته.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكولات تعاون بين "الوطنية للصحافة" ووزارة الاتصالات

الحكومة توافق على استمرار تدبير احتياجات وزارة الصحة من اللقاحات للعام المالى 2019

رؤساء مجالس الادارات القومية

مصر

اخبار مصر




لا تفوتك
صور.. الوطنية للانتخابات: الاستفتاء يجرى من 19لـ21 أبريل بالخارج ومن 20 لـ22 بمصر

صور.. الوطنية للانتخابات: الاستفتاء يجرى من 19لـ21 أبريل بالخارج ومن 20 لـ22 بمصر

وفد مصرى رفيع المستوى يزور الخرطوم للتأكيد على دعم خيارات الشعب السودانى

وفد مصرى رفيع المستوى يزور الخرطوم للتأكيد على دعم خيارات الشعب السودانى

الهيئات الإعلامية تستعد للاستفتاء على التعديلات الدستورية.."العامة للاستعلامات" تتلقى 555 طلبا من المراسلين الأجانب للتغطية.. "الأعلى للإعلام" يناشد جميع الوسائل بالالتزام بالمهنية.. وغرفة عمليات لـ"الإعلاميين"

الهيئات الإعلامية تستعد للاستفتاء على التعديلات الدستورية.."العامة للاستعلامات" تتلقى 555 طلبا من المراسلين الأجانب للتغطية.. "الأعلى للإعلام" يناشد جميع الوسائل بالالتزام بالمهنية.. وغرفة عمليات لـ"الإعلاميين"

سفير مصر ببريطانيا لـ"اليوم السابع" من لندن: 2مليار جنيه إسترلينى حجم التبادل التجارى وعلى بريطانيا استئناف الطيران لشرم الشيخ.. 415ألف سائح زاروا مصر.. ومحمد صلاح حقق نجاحا استثنائيا ونموذجا للاجتهاد والانضباط

سفير مصر ببريطانيا لـ"اليوم السابع" من لندن: 2مليار جنيه إسترلينى حجم التبادل التجارى وعلى بريطانيا استئناف الطيران لشرم الشيخ.. 415ألف سائح زاروا مصر.. ومحمد صلاح حقق نجاحا استثنائيا ونموذجا للاجتهاد والانضباط

البحوث الفلكية: غرة شهر رمضان فلكيا الإثنين 6 مايو المقبل

البحوث الفلكية: غرة شهر رمضان فلكيا الإثنين 6 مايو المقبل

غدا.. طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

غدا.. طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة