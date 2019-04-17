رئيس الوزراء يتوجه إلى مطار القاهرة للمغادرة للأقصر لإجراء جولة تفقدية بالمحافظة

كتبت هند مختار

توجه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل، لمطار القاهرة استعدادا لمغادرته لمحافظة الأقصر في جولة تفقدية بالمحافظة لتفقد عدد من المشروعات بالمحافظة .

ويفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، غدا الخميس مقبرة أثرية بالبر الغربى بمحافظة الأقصر، ويرافقه عدد من الوزراء ومحافظ الأقصر، وكبار المسئولين، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بيوم التراث العالمى.

كما يتفقد رئيس الوزراء عددا من المشروعات الخدمية والتنموية، ويعقد اجتماعا مع نواب البرلمان عن المحافظة، والمسئولين التنفيذيين.