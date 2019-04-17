دور الشباب والمرأة فى التنمية والنمو الاقتصادى بأفريقيا ..ندوة بجامعة الفيوم

تواصلت فعاليات ملتقى الشباب الافريقى بجامعة الفيوم، بعقد جلسة حول دور الشباب والمرأة فى التنمية والنمو الاقتصادى فى افريقيا، والتى شهدها الدكتور عدلى سعداوى عميد معهد الدراسات والبحوث الاستراتيجية لدول حوض النيل، ومقرر الملتقي، و الدكتور عاصم العيسوى وكيل كلية الطب لشؤون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، بحضور الدكتورة مروة ممدوح سالم المتخصصه فى الشؤون الافريقية، وكذلك عدد من طلاب الدول الإفريقية والمتهتمين بالشأن الافريقي، وذلك بقاعهالمؤتمرات بالمكتبة المركزية.

أكد الدكتور عدلى سعداوي، على الدور المحورى للمرأة والشباب فى قضايا التنمية والنهوض بقارتنا الافريقية.

واشار سعداوي، الى تفرد القارة الأفريقية بالعديد من المزايا منها انها تمتلك قاعده شبابيه كبيرة، ولابد من الاعتماد عليهم فى خطط التنمية والبناء، واشاد بتوجه الدولة المصرية مؤخرا نحو الاهتمام بالشباب.

وتحدثت الدكتورة مروة ممدوح عن ضرورة تمكين المرأة، حيث تشكل 50% من تعداد سكان القارة، ويعمل العدد الاكبر من النساء بقطاع الزراعه .

واشادت بالتجربة الرائدة للمراة الافريقية فى تولى مناصب قيادية منها دولة ليبيريا، التى ترأسها امراة وحصلت على جائزة نوبل للسلام، وكذلك دول مدغشقر واثيبوبيا وافريقيا الوسطى تقودها نساء، ووصلت نسبه تمثيل النساء فى البرلمان الرواندى نسبه 50% من عدد المقاعد.

وتطرقت للحديث عن معاناة الافريقية، وكيفيه التصدى للعادات التى تمنع ممارسة المراة لحقوقها فى التعليم والعمل، واشادت بجهود مصر فى تمكين المراة وتأهيلها للقيادة، وتحدثت عن دور الشباب الافريقى فى حركات التحرر الافريقى امثال نيكروما وجمال عبد الناصر وغيرهم .

ووجهت، الى ضرورة مواجهة مشكلات الهجرة غير الشرعية والحفاظ على الشباب، من خلال تمكينهم واتاحة الفرصة لهم للعمل والتعبير عن ارائهم وامكاناتهم، ودعت الشباب الافريقى لتحمل المسؤوليه تجاه اوطانهم للنهوض والتنمية.

وفى ختام الجلسة، تم طرح اسئلة نقاشية حول الموضوع، وتم تكريم الدكتورة منى ممدوح واهدائها درع الجامعة.