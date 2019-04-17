دواوين الوزارات× 24ساعة..الصحة: تشغيل تجريبى لمبادرة الرئيس لعلاج غير المصريين

كتبت آية دعبس

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة التضامن

صور.. غادة والى تشهد حفل تخريج دفعة جديدة من متعافى "علاج مرضى الإدمان"

وزارة التموين

التموين: لا صحة لإلغاء دعم السلع عن الأسر الفقيرة والمستحقة والأكثر احتياجا

التعليم العالى

وزير التعليم العالى يوجه بتطوير المناهج الدراسية وفقا لمتطلبات رؤية مصر 2030

التربية والتعليم والتعليم الفنى

س و ج.. كيف نفهم امتحان مايو الإلكترونى لطلاب أولى ثانوى

وزارة الصحة

الصحة: التشغيل التجريبى لمبادرة الرئيس لعلاج غير المصريين مسح 3185 أجنبيا

وزارة الزراعة

الزراعة: 2 مليار جنيه و600 مليون جنيه تمويلات لمشروع البتلو حتى الآن

وزارة الكهرباء

وزير الكهرباء : التنمية الاقتصادية لن تتحقق إلا من خلال الاهتمام بالبنية التحتية

وزارة القوى العاملة

وزير القوى العاملة لوزير الشئون الاجتماعية بتونس: مصر تمر بطفرة اقتصادية