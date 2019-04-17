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دليلك للتعديلات الدستورية.. ننشر نص المادة 200 بعد موافقة البرلمان عليها

الأربعاء، 17 أبريل 2019 03:06 م
دليلك للتعديلات الدستورية.. ننشر نص المادة 200 بعد موافقة البرلمان عليها مجلس النواب
كتبت إيمان على
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وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة على تعديل المادة 200 من الدستور، والتى ضمنت مهام القوات المسلحة، صون الدستور والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، انطلاقًا من كونها العمود الفقرى للدولة المصرية، وفيما يلى نص المادة فى الدستور الحالى والنص بعد الموافقة عليه فى الجلسة العامة.

 

النص القائم :

"الفقرة الأولى " القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

 

ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على النحو الذى ينظمه القانون.

النص المقترح والمستبدل

الفقره الأولى:

القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.


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