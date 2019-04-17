دراسة: تناول اللحوم الحمراء أو المصنعة يوميا يزيد خطر الاصابة بسرطان الأمعاء

كتبت أمل علام

حذر الخبراء من تناول اللصحوم الحمراء او اللحوم المصنعة ،او لحم الخنزير يوميا، مؤكدة أن تناول قطعة واحدة من هذه اللحوم يوميا يزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، وتوصي إرشادات هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا"NHS "،بتناول ما لا يزيد عن 70جرام من اللحوم الحمراء،أو اللحوم المصنعة يوميًا.



اللحوم الحمراء وخطر اصلاابة بسرطان الامعاء

تابع الباحثون ما يقرب من 500 ألف شخص لمدة 6 سنوات تقريبا للدراسة، وقارنوا بين أولئك الذين تناولوا 76 جرام يوميًا، بأولئك الذين يتناولون 21 جرامًا أو أقل، ووجد الخبراء أن المشاركين الذين تناولوا أكثر تعرضوا لخطر أعلى بنسبة 20 %.

وأشارت دراسة كبيرة نشرتها اليوم الأربعاء صحيفة "ديلى ميل البريطانية"، إلى أن تناول كميات معتدلة من لحم الخنزير، واللحوم الحمراء لا يزال يزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

قارن العلماء الخطر بين الأشخاص الذين يلتزمون بإرشادات هيئة الخدمات الصحية الوطنية " NHS "،بشأن استهلاك اللحوم الحمراء، واللحوم المصنعة 70 جم فى اليوم ، وأولئك الذين لا يفعلون ذلك.

ووجد الباحثون أن أولئك الذين يتناولون أكثر من الموصى به يواجهون خطر الإصابة بسرطان الأمعاء مقارنةً بأولئك الذين يتناولون كميات أقل.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يستهلكون ما معدله 76 جرامًا يوميًا من اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة، لديهم مخاطر أكبر بالنسبة لأولئك الذين يتناولون 21 جرامًا أو أقل يوميًا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بالنسبة للحم الأحمر فقط، فقد كان الخطر أعلى بنسبة 15 % بالنسبة للأشخاص الذين يتناولون 54 جرامًا يوميًا " قطعة من لحم الضأن، مقارنة بأولئك الذين تناولوا 8 جرام يوميًا فقط، موضحة أنه بالنسبة للحوم المصنعة، فقد كان الخطر أعلى بنسبة 19% بالنسبة لأولئك الذين يتناولون 29 جرامًا يوميًا، أو تناول شريحة من لحم الخنزير، مقارنة مع أولئك الذين يتناولون حوالى 5 جرام يوميًا.

تابع الباحثون بقيادة فريق من جامعة أكسفورد ما يقرب من 500 ألف شخص لمدة 6 سنوات تقريبا، بعض المشاركين فى بداية الدراسة حوالى 2.609 شخص، والذين تتراوح أعمارهم ما بين 40 إلى 69 عاما، أصيبوا بسرطان الأمعاء،وهو أمر شائع لدى كبار السن.

تشير الدلائل الموجودة إلى ارتفاع خطر الإصابة بسرطان الأمعاء لكل 50 جرام من اللحوم المصنعة التى يتناولها الشخص يوميًا، لكن الدراسة الجديدة وجدت أن المخاطر تزداد بمعدل 25 جرام فقط.

شارك البروفيسور تيم كى فى تأليف الدراسة، وهو نائب مدير وحدة الأوبئة السرطانية بجامعة أكسفورد ،موضحا إن النتائج تدعم الأدلة الجوهرية التى تشير إلى أن تناول الكثير من اللحوم الحمراء، والمصنعة يزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

وأضاف البروفيسور كي: "نظرت معظم الأبحاث السابقة إلى الناس فى التسعينيات أو ما قبلها، وتغيرت النظم الغذائية بشكل كبير منذ ذلك الحين، لذا فإن دراستنا تقدم نظرة أكثر حداثة ذات صلة باستهلاك اللحوم اليوم

من جانبه حذر الصندوق العالمى لأبحاث السرطان، من وجود أدلة قوية على أن تناول اللحوم المصنعة يسبب سرطان الأمعاء.

أكدت الدراسات التى أجريت فى السنوات الأخيرة وجود علاقة وثيقة بين المرض القاتل، وتناول السلامة ولحم الخنزير بانتظام، ويعتقد أن تناول الكثير من اللحوم الحمراء، مثل اللحم البقري، والضأن ،ولحم الخنزير، يزيد من خطر الإصابة به.

صنفت منظمة الصحة العالمية اللحوم المصنعة على أنها لحوم مسرطنة، و فى ضوء الأدلة، توصى كل من هيئة الخدمات الصحية ببريطانيا "NHS "،والمعهد الأمريكى لأبحاث السرطان، بأن الاستهلاك يقتصر على حوالى 70 جرام (2.4 أوقية) يوميًا.

تم نشر أحدث دراسة عن سرطان الأمعاء، واللحوم، بتمويل جزئى من أبحاث السرطان فى بريطانيا، فى المجلة الدولية لعلم الأوبئة.

وقالت الدكتورة جولى شارب، رئيسة قسم المعلومات الصحية: "إن الحكومة تقدم إرشادات ونصائح صحية عامة، بشأن اللحوم الحمراء، واللحوم المصنعة.

تعد هذه الدراسة بمثابة تذكير بأنه كلما تمكنت من خفض معدل استهلاكك من اللحوم الحمراء والمصعنة ولحم الخنزير، كلما قللت من فرص إصابتك بسرطان الأمعاء.

وقالت الصحيفة أن هذا لا يعنى بالضرورة الاستغناء عن اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة بالكامل، ولكن قد ترغب فى التفكير فى طرق بسيطة لتقليل كمية الطعام وعدد المرات.



العلاقة وثيقة بين سرطان الامعاء واللحوم الحمراء

وأشارت الصحيفة إلى أنه يمكنك أن تجرب يوم الإثنين الخالي من اللحوم، وتبحث عن وصفات أخرى لاستبدالها بالدجاج، والسمك الطازج، أو استبدال اللحوم بالبقول مثل الفول، والعدس، في وجباتك المعتادة.

يتم تشخيص حوالي 42000 شخص بسرطان الأمعاء كل عام في بريطانيا، ويصيب المرض القاتل حوالي 40 لكل 100الف بالغ كل عام في الولايات المتحدة الأمريكية، طبقًا للمعهد الوطني للسرطان.