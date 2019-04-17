دبلوماسى سودانى بالأمم المتحدة: لا مبرر لكى يتناول مجلس الأمن ما يجرى ببلدنا

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قال ياسر عبدالسلام نائب مندوب السودان فى الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن ما يجرى فى السودان شأن داخلي، وإن "العالم رأى سلمية الثورة السودانية التى ستحقق مطالبها".

وأكد عبد السلام - فى تصريح خلال جلسة مجلس الأمن أوردته قناة ( العربية ) الإخبارية - أن الشعب السودانى قادر على استكمال ثورته المجيدة وتحقيق جميع مطالبة بالانتقال السلمى والديمقراطى للسلطة.



وتابع "نحن متأكدون بشأن عدم قيام أعضاء المجلس باتخاذ أى خطوات تدفع الأوضاع الحالية إلى مسارات سلبية".



وقال "لا يوجد مبرر لكى يتناول هذا المجلس ما يجرى فى السودان.. هذا شأن داخلى طبقا لميثاق الأمم المتحدة، ونحن نقول إن الموقف يتطلب الحذر من أجل إفساح المجلس لعملية التحول الديمقراطى والسلمى فى بلادي".



وشدد عبد السلام على أن السلطات السودانية ملتزمة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية.