حملة أمنية بسوهاج تسفر عن ضبط 22 قطعة سلاح وقطع حشيش وتنفيذ 2075 حكما قضائيا

وأسفرت الجهود عن ضبط 5 بنادق خرطوش و3 طلقات من ذات العيار، و9 فرد محلى الصنع، وبندقية موزر ألمانى و4 فرد خرطوش محلى الصنع و3 قطع سلاح أبيض تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

كما تم ضبط 5 قطع حشيش ومبلغ مالي 1520 جنية حيازة المتهم " هوارى ا م ع 48 سنة" منجد ومقيم قسم طهطا بمواجهة المتهم بالمضبوطات اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع.

وعلى جانب آخر تمكن ضباط وحدة مباحث مركز جرجا من ضبط المتهم أيمن ك س 40 سنة صاحب مكتب استيراد وتصدير ومقيم - مركز جرجا والمطلوب ضبطه واحضارة في القضية بتهمة " هتك عرض "

وقد تلقي قسم ثان سوهاج بلاغا من محمد ح ا ع 65 سنة بالمعاش ومقيم بنفس الجهة عن قيام قائد سيارة تاكسي أجرة لا يعرفه بسرقة مبلغ مالي وقدره 16 لأألف جنية عن طريق المغافلة وقت استقلاله السيارة، وبإجراء التحريات السرية تم التوصل إن وراء ارتكاب الواقعة حسام س ك م وشهرته 30 سنة عاطل ومقيم قسم ثان سوهاج، والسابق اتهامه في عدة قضايا سرقات متنوعة أخراهم القضية " سرقه " وعقب استصدار أذن النيابة العامة تم ضبطه واعترف بارتكابه الواقعة وقيامه بالتصرف في المسروقات .

وخلال الحملة تم تنفيذ " 2075 " حكما قضائيا متنوعا وتم ضبط 20 مخالفة مرافق متنوعة وتم ضبط 54 قضية تموينية منها " 6 " قضايا انتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و" 8" قضايا انتاج خبز بلدي ناقص الوزن وقضيتى ذبح لحوم خارج السلخانه و" 3 " قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و" 6 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و" 4 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 4 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 4 " قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين و" 4 " قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و" 5 " قضايا عدم مزاولة النشاط بمحل التموين علي الوجه المعتاد و" 6 " قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية وقضية استيلاء علي دقيق من حصة المخبز وبيعها بالسوق السوداء، وقضية حيازة لحوم غير صالحه للإستهلاك الآدمي قبل بيعها لجمهور المستهلكين تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.