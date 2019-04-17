أعلن حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، اليوم، الأربعاء، فوز مرشحه أكرم إمام أوغلو، برئاسة بلدية إسطنبول، بحسب سكاي نيوز.

وقال نائب رئيس المجموعة البرلمانية للحزب أن أكرم إمام أوغلو ومجموعة من القيادات الحزبية توجهوا إلى قصر جاغلايان العدلي للحصول على وثيقة تفويضه رئيسًا لبلدية إسطنبول.