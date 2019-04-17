أعلن حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، اليوم، الأربعاء، فوز مرشحه أكرم إمام أوغلو، برئاسة بلدية إسطنبول، بحسب سكاي نيوز.
وقال نائب رئيس المجموعة البرلمانية للحزب أن أكرم إمام أوغلو ومجموعة من القيادات الحزبية توجهوا إلى قصر جاغلايان العدلي للحصول على وثيقة تفويضه رئيسًا لبلدية إسطنبول.
كان فرز الأصوات في الانتخابات المحلية في إسطنبول، قد انتهى الأربعاء، وقال إمام أوغلو إنه يتوقع تنصيبه رئيسا للبلدية على الرغم من مطالبة حزب الرئيس رجب طيب أردوغان بإعادة الانتخابات في أكبر مدينة تركية.
وأظهرت النتائج الأولية للتصويت الذي جرى في 31 مارس أن حزب الشعب الجمهوري المعارض فاز في الانتخابات البلدية بفارق طفيف في إسطنبول، لينهي بذلك 25 عاما من سيطرة حزب العدالة والتنمية وأسلافه على المدينة، وتعد هذه الهزيمة ضربة قاسية بالنسبة لأردوغان، الذي بدأ مسيرته السياسية رئيسا لبلدية إسطنبول في التسعينيات.
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