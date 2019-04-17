حبس متهم لتنقيبه عن الآثار أسفل منزله بمصر القديمة

كتب سليم على

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، بحبس متهم بالتنقيب عن الآثار أسفل منزله، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت رجال المباحث بإجراء تحرياتهم حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة، تلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا بوجود تصدع وانهيار جزئى بثلاثة منازل، بمنطقة خرطة الشيخ مبارك دائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين قيام، عامل بالتنقيب عن الآثار أسفر منزله، حيث قام بعمل حفرة بعمق 30 مترا، أسفرت عن انهيار منزله، وتصدع منزلين مجاورين، دون وجود إصابات، وتم ضبط أدوات الحفر داخل المنزل، وقام رجال الشرطة بإخلاء المنازل من السكان، واقتياد المتهم إلى قسم الشرطة.

وبالتحقيق معه أقر بارتكابه واقعة الحفر، ونفى تهمة التنقيب عن الآثار، وباستدعاء الجيران أقروا أنهم فوجئوا بانهيار المنزل المجاور لهم وميل بمنزلهم، بالإضافة إلى ميل منزل مجاور لهم وتصدعه، فقاموا بالخروج من المنازل قبل انهيارها بشكل كامل، وحرروا محاضر ضرر ضد المتهم.