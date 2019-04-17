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حبس متهمين بحيازة مخدر الحشيش فى التجمع 4 أيام

الأربعاء، 17 أبريل 2019 01:48 م
حبس متهمين بحيازة مخدر الحشيش فى التجمع 4 أيام مخدر الحشيش - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس متهمين بحيازة المواد المخدرة بالتجمع الأول، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
 
وترجع الواقعة بتلقي قسم شرطة التجمع الأول، معلومات تفيد بقيام كلا مم "أحمد .م"،عامل، و"نادر .م"، عامل، بترويج المواد المخدرة وبيعها على العاملين بالمواد الخرسانية بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبحوزتهم 12 قرص ترمادول، و7 قطع حشيش، وبسؤالهم أنكروا ترويجهم للمواد المخدرة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
 
 

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