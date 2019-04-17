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"جنايات المنيا" تعاقب 8 متهمين إخوان بالسجن ما يصل إلى المؤبد

الأربعاء، 17 أبريل 2019 11:40 م
"جنايات المنيا" تعاقب 8 متهمين إخوان بالسجن ما يصل إلى المؤبد محكمة - أرشيفية
فريق المحافظات
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قضت مساء اليوم الأربعاء محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد وعضوية المستشارين مصطفى عبد الواحد ووائل شعبان، وأمانة سر محمد مصطفى هارون ومجد سمير جرجس ومحمود حسين، بمعاقبة 8 متهمين من عناصر الإخوان حضوريا وغيابيا بأحكام متفاوتة تصل للسجن المؤبد، بتهمة الشروع فى قتل مدير مكتب المحامى العام لنيابات المنيا عام 2014.

وعاقبت 4 متهمين حضوريا بالسجن 5 سنوات واثنين آخرين حضوريا بالسجن 3 سنوات فيما عاقبت متهمين اثنين غيابيا أحدهما بالسجن المؤبد والآخر بالسجن المشدد 10 سنوات.

 وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة مطلع 2016 وشمل أمر الإحالة أن المتهمين ينتمون إلى جماعة إرهابية والتحريض على استهداف رجال القضاء والشرطة والدعوة للعنف وإثارة الشغب. كما قضت المحكمة بمعاقبة 38 متهما من عناصر الإخوان حضوريا وغيابيا بالسجن ما بين 3 و5 سنوات فى إحداث تجمهر وتظاهر وقطع طرق بمركز مغاغة عام 2014 ومركز سمالوط عام 2015 .

كما عاقبت 12 متهما حضوريا بالسجن لمدة 3 سنوات فيما عاقبت 7 متهمين غيابيا بالسجن لمدة 5 سنوات لكل منهم متورطين فى احداث تظاهر وتجمهر بمركز مغاغة عقب احداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.

 


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