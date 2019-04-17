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"جنايات المنصورة" تقضى بإعدام محمود نظمى قاتل ابنيه ريان ومحمد بميت سلسيل

الأربعاء، 17 أبريل 2019 05:44 م
"جنايات المنصورة" تقضى بإعدام محمود نظمى قاتل ابنيه ريان ومحمد بميت سلسيل محمود نظمى وطفلاه
الدقهلية شريف الديب
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قضت محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار نسيم بيومى، رئيس محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثالثة، بالإعدام شنقا على محمود نظمى، والمتهم فى القضية رقم 757 كلى شمال الدقهلية، والمقيدة برقم 355 جزئى جنايات ميت سلسيل لسنة 2018، والمتهم فيها بقتل نجليه ريان ومحمد، عن طريق إلقاؤهم فى نهر النيل، فى أول أيام عيد الأضحى المبارك، وإدعى بأن تم اختطافهما، حتى توصل رجال المباحث إلى حقيقة الأمر، وثبت بالدليل القاطع بارتكابه الواقعة

 

وكانت جلسات محاكمة المتهم، قد انتهت عقب اعتراف المتهم بارتكاب جريمته، داخل قاعة المحكمة أمام الجميع فى الجلسة الماضية، والتى قرر فيه رئيس المحكمة وبإجماع الآراء بإرسال أوراق القضية إلى مفتى الديار المصرية لاتخاذ الرأى الشرعى فيه، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم، وبعد أن وصل الرد من مفتى الديار، قررت المحكمة بجلسة اليوم بإعدام المتهم شنقا.


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