جنايات الإسكندرية تقضى بالسجن 6 سنوات لشخص متهم بهتك عرض طفلة

صدر القرار بعضوية المستشار محمد جمال شاور والمستشار الدكتور محمود عبد الله نصر، والمستشار وائل حسن الشربيني، وأمانة سر محمد صالح.

وتعود القضية المقيدة برقم 11954 لسنة 2018 جنايات قسم المنتزه أول عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول ببلاغ بهتك عرض المجنى عليه بدائرة القسم.

كانت تحريات مباحث قسم شرطة المنتزة أول توصلت قيام المتهم "إ . م . أ" عاطل قام باستدراج المجني عليها "أ . ال . ر" 15 سنة طفلة حيث وعدها باكتشاف موهبة الغناء لديها وتقديمها للغناء الي شقته محل سكنه وهتك عرضها بالقوة فقامت بابلاغ اهلها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة قررت احالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي اصدرت حكمها المتقدم علي المتهم.