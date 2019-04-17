تغيب زهير جرانة عن جلسة النطق بالحكم فى إعادة محاكمته بقضية تراخيص الشركات

كتب سليم على

تغيب زهير جرانة وزير السياحة الاسبق عن حضور جلسة النطق بالحكم عليه فى اعادة محاكمته امام الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"تراخيص الشركات.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد الشوربجى، وعضوية المستشارين جوزيف إدوارد ومحمد سلمان، وسكرتارية السيد شعبان وأحمد فتحى.

كانت المحكمة بجلسة سابقة، استمعت لمرافعة الدكتور محمد بهاء أبو شقة، والذى استهل مرافعته بالتأكيد على أن زهير جرانة هو أفضل وزير سياحة باعتراف الدولة وبقيمة معدلات ارتفاع إيرادات السياحة فى عهده، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تنظيم السوق السياحى على غرار ما قام به.