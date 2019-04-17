تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17 أبريل 2019

كتب - إسلام سعيد

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17 أبريل 2019، بقيمة 5 جنيهات ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجاً فى مصر 617 جنيهًا للجرام فى سوق الصاغة.

وتراجع أسعار الذهب اليوم، جاء نتيجة انخفاض سعر أوقية الذهب عالميًا بشكل ملحوظ حيث انخفضت الأوقية من 1286 دولار إلى 1276 دولار فى تعاملات اليوم الأمر الذى انعكس على سعر الذهب فى مصر.

أسعار الذهب اليوم فى مصر:

عيار 24 سجل اليوم 705 جنيه للجرام

عيار 21 سجل اليوم 617 جنيها للجرام

عيار 18 سجل اليوم 528 جنيها للجرام

الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات 4936 جنيها

أوقية الذهب 1276 دولار .

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أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.