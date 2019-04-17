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تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17 أبريل 2019

الأربعاء، 17 أبريل 2019 05:43 م
تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17 أبريل 2019 ذهب - أرشيفية
كتب - إسلام سعيد
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تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17 أبريل 2019، بقيمة 5 جنيهات ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجاً فى مصر 617 جنيهًا للجرام فى سوق الصاغة.
 
وتراجع أسعار الذهب اليوم، جاء نتيجة انخفاض سعر أوقية الذهب عالميًا بشكل ملحوظ حيث انخفضت الأوقية من 1286 دولار إلى 1276 دولار فى تعاملات اليوم الأمر الذى انعكس على سعر الذهب فى مصر.
 

 

أسعار الذهب اليوم فى مصر:

عيار 24 سجل اليوم 705 جنيه للجرام
 
عيار 21 سجل اليوم 617 جنيها للجرام
 
عيار 18 سجل اليوم 528 جنيها للجرام 
 
الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات 4936 جنيها
 
أوقية الذهب 1276 دولار .
 
 
 
يقدم "اليوم السابع" خدمة لقرائه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر.
 
 
أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.
 
 
أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

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