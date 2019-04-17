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تصديرى مواد البناء يعلن مشاركته بمنتدى الأعمال المصرى الباكستانى الشهر المقبل

الأربعاء، 17 أبريل 2019 12:28 م
تصديرى مواد البناء يعلن مشاركته بمنتدى الأعمال المصرى الباكستانى الشهر المقبل مواد بناء ــ أرشيفية
كتب ــ إسلام سعيد
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أعلن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء عن مشاركته في العديد من البعثات التجارية والمعارض الدولية خلال عام 2019،  تشمل باكستان والصين وأمريكا ونيجيريا، تنفيذا لاستراتيجية وزارة التجارة والصناعة الرامية لمضاعفة الصادرات المصرية وزيادة قيمتها الي 55 مليار دولار.

 

وصرح الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، بأن القطاع سيشارك في زيارة وفد مصري رفيع المستوي للعاصمة الباكستانية إسلام آباد والمقرر لها شهر مايو المقبل، برئاسة الوزير المفوض التجاري أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري تلبية لدعوة  من الحكومة الباكستانية، حيث يتضمن جدول الزيارة المشاركة في منتدي رجال الاعمال المصري الباكستاني فضلا عن ترتيب مجموعة من اللقاءات الثنائية لممثلي وفد الشركات ومجتمع الاعمال المصري المشارك في  الزيارة مع الشركات الباكستانية من اجل بحث تعميق العلاقات التجارية بين مصر وباكستان.

 

وقال، إن المجلس التصديري لمواد البناء حريص علي المشاركة في زيارة باكستان للتعرف علي فرص التجارة والاستثمار في هذه الدولة التي تعد مدخلا مهما لاسواق جنوب شرق اسيا الي جانب تمتعها بسوق استهلاكي ضخم، حيث تعد باكستان من اكبر دول العالم سكانا الي جانب تمتعها بقوة شرائية متزايدة .

 

وأضاف أن المجلس بدأ بالفعل في الاعداد لبعثة ترويجية لزيارة الولايات المتحدة الامريكية خلال النصف الثاني من شهر يونيو المقبل، حيث يخطط المجلس لمشاركة شركات من جميع قطاعات مواد البناء خاصة قطاعات الرخام والجرانيت والسيراميك وجميع أنواع الأرضيات، إلي جانب تنظيم بعثة ترويجية ايضا لزيارة نيجيريا يجري حاليا الاتفاق علي موعدها مع جهاز التمثيل التجاري المصري والجانب النيجيري حيث نأمل في عقد لقاءات عمل ثنائية مع كبري الشركات النيجيرية المستوردة لمواد البناء الي جانب المكاتب الهندسية. 

من ناحيتها، قالت الدكتورة حنان إسماعيل المدير التنفيذي للمجلس، إن المجلس التصديري بدأ الاستعداد للمشاركة في معرض الصين الدولي الثاني للواردات والمقرر انعقاده في مدينة شنغهاي في الفترة من 5 الي 10 نوفمبر المقبل، للبناء علي النجاح الذي حققه قطاع مواد البناء في الدورة الاولي للمعرض الي جانب الاستفادة من  حزمة الاجراءات التي اعلنتها بكين لتعزيز التعاون مع الدول الافريقية والعمل علي نمو التعاون الاقتصادي والتجاري.

وأوضحت أن المجلس التصديري لمواد البناء شارك في اجتماع عقده  السفير خالد يوسف الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات لمناقشة ترتيبات المجالس التصديرية للمشاركة في معرض الواردات الصيني وايضا  في المعرض الاول، لتعزيز اوجه التعاون بين الصين ودول القارة والذي تنظمه الصين تحت اسم ( China-Africa Economic & Trade Expo )  والمقرر عقده في مقاطعه تشانجا بالصين خلال الفترة من 27 الي 29 يونيو المقبل، مشيرة الي ان بكين اختارت مصر ضيف شرف المعرض الي جانب عدد من الدول الافريقية، كما تم تخصص مساحة 250 متر مربع لاقامة الجناح المصري حيث يستهدف المعرض ايجاد فرص استثمارية واعدة بين الصين والدول الافريقية الي جانب تشجيع الدخول في شراكات استثمارية صناعية.


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