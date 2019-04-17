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تسليم مظاريف امتحانات الصفين الرابع والخامس بمنطقة الأقصر الأزهرية

الأربعاء، 17 أبريل 2019 02:13 م
تسليم مظاريف امتحانات الصفين الرابع والخامس بمنطقة الأقصر الأزهرية جانب من تسليم المظاريف
الأقصر – أحمد مرعى
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عقد الدكتور أحمد على مدير إدارة الإمتحانات بمنطقة الأقصر الأزهرية، اليوم الأربعاء، إجتماعا ً بمديري الإدارات التعليمية ضمن استعدادات المنطقة لامتحانات النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي، وذلك بحضور لجنة المتابعة بمشيخة الأزهر الشريف وياسر محمود مدير التفتيش المالي والإداري.
 
وتناول الإجتماع تعليمات إدارة الامتحانات وشئون الطلاب بشأن الأمور الواجب مراعاتها بداية من تسلم الأوراق من إدارة الامتحانات بالمنطقة وحتى انتهاء الامتحانات، وناقش سُبل وكيفية التعامل مع أي أخطاء يمكن أن تحدث مع الحرص علي أن تمر الإمتحانات في هدوء  لمراعاة مصلحة الطلاب، وترسيخ ثقافة عدم الغش وتنميتها في نفوس الطلاب.
 
وتم تسليم المظاريف الخاصة بأسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2018/2019 لصفوف ( الرابع والخامس ) الابتدائي والتى ستنطلق يوم 20 من أبريل الجاري، وتم تعريف كل مسئول بمهامه ومسئولياته وأن يؤديها على أكمل وجه متبعًا في ذلك التعليمات واللوائح والقوانين الصحيحة.
 
 
 
 
 

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