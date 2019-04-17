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تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات وسط مبيعات محلية

الأربعاء، 17 أبريل 2019 03:00 م
تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات وسط مبيعات محلية البورصة المصرية
كتب- هانى الحوتى
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين  المصريين، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 809.401 مليار جنيه.  
 
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 93.4 مليون ورقة مالية بقيمة 437.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 15.6 ألف عملية لعدد 172 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 67.04% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 24.6%، والعرب على 8.37% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 45.32% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 54.67%.
 
  
ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب للبيع بقيمة 9.9 مليون جنيه، 54.6 مليون جنيه، 2.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 5.3 مليون جنيه، 42.9 مليون جنيه، 4.4 مليون جنيه، 4.2 مليون جنيه، على التوالى.
 
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 14864 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 2316 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 18678 نقطة.
 
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 663 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 1691 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 468 نقطة.
 
 
وارتفعت أسهم 38 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 102 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.

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