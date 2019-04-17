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تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط أسهم البنوك والنقل

الأربعاء، 17 أبريل 2019 09:36 ص
تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط أسهم البنوك والنقل بورصة قطر - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.20% خاسرة عدد 20.05 نقطة، ليصل إلى مستوى 10239.02 نقطة.

 

وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 7 ملايين سهم بقيمة 88.7 مليون ريال قطرى عبر 2227 صفقة، وارتفع 16 سهما، وانخفض 21 سهما، واستقر 4 أسهم.

 

وتراجعت 3 قطاعات على رأسها قطاع النقل بنسبة 0.50%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.45%، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.11%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.06%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 2.01%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.88%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.56%.


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