تداول 26 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

بورسعيد - السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالى"، أن إجمالي حركة السفن، اليوم الأربعاء، 26 سفينة.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد، سفينتين حاويات، وغادر الميناء 4 سفن، ومتواجد علي الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد، دخول سفينتين حاويات وخروج سفينة، ومتواجد على الأرصفة سفينتين، ومن المنتظر دخول سفينة، كما سجل الميناء دخول سفينتين بضائع عامة، وخروج سفينة، و يتواجد على الأرصفة 4 سفن.

وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والي الميناء.