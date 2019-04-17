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تداول 26 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

الأربعاء، 17 أبريل 2019 10:35 ص
تداول 26 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد
بورسعيد - السيد فلاح
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أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالى"، أن إجمالي حركة السفن، اليوم الأربعاء، 26 سفينة.
 
واستقبل ميناء شرق بورسعيد، سفينتين حاويات، وغادر الميناء 4 سفن، ومتواجد علي الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن. 
 
كما سجل ميناء غرب بورسعيد، دخول سفينتين حاويات وخروج سفينة، ومتواجد على الأرصفة سفينتين، ومن المنتظر دخول سفينة، كما سجل الميناء دخول سفينتين بضائع عامة، وخروج سفينة، و يتواجد على الأرصفة 4 سفن.
 
وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والي الميناء.
 
 
 

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