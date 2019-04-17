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تحرير 1257 مخالفة مرورية وفحص 42 شخصا جنائيا بالمنوفية

الأربعاء، 17 أبريل 2019 09:02 ص
تحرير 1257 مخالفة مرورية وفحص 42 شخصا جنائيا بالمنوفية حملة مرورية- أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنه مدير إدارة المرور لتسير السيولة المرورية، والتى أسفرت عن تحرير1257مخالفة مرورية متنوعة .

كما نفذت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، والتى أسفرت عن فحص 10 مزارع بدائرة مركز السادات، وفحـص 42 شخصا، وتبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية.

وفى مجال فحص الشقق المفروشة، تم فحص 12 شقة مفروشة و14 شخصا جنائيا من قاطنيها بدائرة قسم شبين الكوم، تبين أنهم غير مطلوبين عدا أشخاص منهم هاربين من أحكام قضائية، كما تم تحرير 6 قضايا إشغالات المقاهى بدائرة المديرية.

 


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