video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 17 أبريل 2019 02:12 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تأجيل طعون المتهمين بأحداث عنف المغارة بسوهاج لـ15 مايو

الأربعاء، 17 أبريل 2019 01:00 م
تأجيل طعون المتهمين بأحداث عنف المغارة بسوهاج لـ15 مايو محكمة النقض - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر
إضافة تعليق
أجلت محكمة النقض، نظر الطعن المقدم من 66 متهما علي حكم محكمة جنايات سوهاج الصادر بمعاقبة 35 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث عنف المغارة بسوهاج لجلسة 15 مايو المقبل للمرافعة.
 
وكانت محكمة جنايات سوهاج قضت غيابيًا وحضوريًا بمعاقبة 35 متهمًا بالسجن المؤبد، و61 حضوريًا بالمشدد لمدة 15 سنة، و62 متهمًا بالسجن المشدد 5 سنوات، و26 بالسجن المشدد 5 سنوات، و6 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية المغارة" فى مركز جهينة والمتهم فيها 190 شخصًا بينهم 124 هاربًا.
 
وتعود أحداث القضية إلى عام 2015 عندما وردت المعلومات إلى ضباط الأمن الوطنى بسوهاج، عن وجود المتهمين فى إحدى المغارات بالجبل الغربى، وبحوزتهم بنادق آلية وكمية من الذخيرة، وتم القبض عليهم، ووجهت إليهم النيابة العامة تهم ارتكاب أعمال إرهابية والإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بالمحافظة، واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة ومحاولة قلب نظام الحكم.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

22 مايو.. الحكم على 70 متهما بقضية لجان المقاومة الشعبية بكرداسة

أخبار المحاكم

المحاكم اليوم

الحوادث اليوم

محكمة النقض

سوهاج

احداث عنف المغارة




لا تفوتك
وفد مصرى رفيع المستوى يزور الخرطوم للتأكيد على دعم خيارات الشعب السودانى

وفد مصرى رفيع المستوى يزور الخرطوم للتأكيد على دعم خيارات الشعب السودانى

وزير الكهرباء: إعلان الأسعار الجديدة منتصف مايو المقبل

وزير الكهرباء: إعلان الأسعار الجديدة منتصف مايو المقبل

الهيئات الإعلامية تستعد للاستفتاء على التعديلات الدستورية.."العامة للاستعلامات" تتلقى 555 طلبا من المراسلين الأجانب للتغطية.. "الأعلى للإعلام" يناشد جميع الوسائل بالالتزام بالمهنية.. وغرفة عمليات لـ"الإعلاميين"

الهيئات الإعلامية تستعد للاستفتاء على التعديلات الدستورية.."العامة للاستعلامات" تتلقى 555 طلبا من المراسلين الأجانب للتغطية.. "الأعلى للإعلام" يناشد جميع الوسائل بالالتزام بالمهنية.. وغرفة عمليات لـ"الإعلاميين"

سفير مصر ببريطانيا لـ"اليوم السابع" من لندن: 2مليار جنيه إسترلينى حجم التبادل التجارى وعلى بريطانيا استئناف الطيران لشرم الشيخ.. 415ألف سائح زاروا مصر.. ومحمد صلاح حقق نجاحا استثنائيا ونموذجا للاجتهاد والانضباط

سفير مصر ببريطانيا لـ"اليوم السابع" من لندن: 2مليار جنيه إسترلينى حجم التبادل التجارى وعلى بريطانيا استئناف الطيران لشرم الشيخ.. 415ألف سائح زاروا مصر.. ومحمد صلاح حقق نجاحا استثنائيا ونموذجا للاجتهاد والانضباط

غدا.. طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

غدا.. طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

كاتدرائية نوتردام.. سر عدم الاعتماد على الطائرات لإطفاء الحريق

كاتدرائية نوتردام.. سر عدم الاعتماد على الطائرات لإطفاء الحريق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة