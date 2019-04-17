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تأجيل تظلم سعاد الخولى على قرار منعها من التصرف فى أموالها لـ 16 يونيو

الأربعاء، 17 أبريل 2019 03:05 م
تأجيل تظلم سعاد الخولى على قرار منعها من التصرف فى أموالها لـ 16 يونيو محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الاسكندرية سابقا-أرشيفية
كتب سليم على
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قررت الدائرة 3 بمحكمة جنايات القاهرة، تأجيل نظر تظلم سعاد الخولى، نائب محافظ الإسكندرية، على قرار النائب العام بمنع التصرف فى أموالها، لاتهامها فى قضية رشوة 10 ملايين جنيه لجلسة 16 يونيو لانتداب المحامى الأصيل.
 
 
صدر القرار برئاسة المستشار محمد الشوربجي، وعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن، وجوزيف إدوارد ذكى، وأمانة سر محمد الجمل وليد رشاد. 
 
 
وكان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام أصدر قرارا رقم 23 لسنة 2018، حصر أموال عامة الصادر فى 18 مارس 2018، بمنع سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية من التصرف فى أموالها لاتهامها بتقاضي رشوة.
 
 
وكانت التحريات التي أعدتها الأجهزة الأمنية، كشفت عن تقاضي نائبة المحافظ مبالغ مالية، وعطايا مادية، ومصوغات ذهبية، قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال، مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبان أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، ما أضر بالمال العام بنحو 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تعمدها إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبا للملاحقة.
 
 

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