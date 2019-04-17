بريطانيا تطبق قانون يحظر المواد الإباحية لمن هم أقل من 18 عاما فى يوليو

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن الحكومة البريطانية أعلنت أن حظر الإباحية فى المملكة المتحدة سيدخل حيز التنفيذ في يوليو المقبل، وبعد 15 يوليو، سيضطر جميع مستخدمى الإنترنت إلى إثبات أنهم تجاوزوا 18 عامًا أو سيتم منعهم تمامًا من رؤية محتوى للبالغين.

بموجب القواعد الجديدة، سيتعين على أي مزود تجاري للمواد الإباحية على الإنترنت إجراء "عمليات تحقق قوية للتحقق من العمر المستخدمين" للتأكد من أنهم بالغون.

يمكن أن تتضمن تلك الشيكات جعل مستخدمي الإنترنت يقومون بإدخال التفاصيل الشخصية في قاعدة بيانات خاصة أو شراء تصريح مرور من أماكن خاصة بتوفيرها. قالت الحكومة إنه سيكون هناك عدد من الطرق المختلفة لإثبات سنهم ، وكلها ستكون "صارمة" ولا تكتب ببساطة في تاريخ الميلاد أو تضع علامة في المربع.