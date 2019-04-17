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بدء إطلاق سراح آلاف السجناء بمناسبة العام الجديد فى ميانمار

الأربعاء، 17 أبريل 2019 10:30 ص
بدء إطلاق سراح آلاف السجناء بمناسبة العام الجديد فى ميانمار الرئيس وين مينت
ناى بى تاو(أ ش أ)
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بدأت ميانمار اليوم الأربعاء، فى إطلاق سراح أكثر من 9 آلاف سجين، وذلك بعد إعلان الرئيس وين مينت قرارا بالعفو العام عنهم بمناسبة العام الجديد حسب تقويم البلاد.

ونقلت شبكة "يورونيوز" الأوروبية عن الرئيس مينت قوله "إنه تم العفو عن 9353 سجينا من بينهم 16 أجنبيا بمناسبة الاحتفال بالعام الجديد فى ميانمار ومن أجل تحقيق السلام بين الناس وأخذ المخاوف الإنسانية فى الاعتبار".

وأضاف - فى بيان نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" - أن السلطات تواصل بحث حالات السجناء المتبقين الذين يجب العفو عنهم.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة زاو هتاى فى وقت سابق أن قائمة المفرج عنهم تضم 36 سجينا سياسيا مسجلين لدى رابطة مساعدة السجناء السياسيين فى ميانمار، وأكثر من 6 آلاف سجين يقضون أحكاما تتعلق بالمخدرات.

يذكر أنه عادة ما يتم إصدار أوامر بالإفراج عن الكثير من السجناء فى جميع أنحاء البلاد للاحتفال بالعام الجديد.

كان هذا العفو العام هو الأول للحكومة التى يقودها حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" الذى وصل إلى السلطة عام 2016 تحت قيادة مستشارة الدولة أونج سان سوتشى.

 


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