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بالتزوير.. ضبط شخص استولى على 72 ألف يورو من أموال والدته المتوفية

الأربعاء، 17 أبريل 2019 05:02 م
بالتزوير.. ضبط شخص استولى على 72 ألف يورو من أموال والدته المتوفية أموال-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لتزويره بطاقة الرقم القومى الخاصة بوالدته المتوفاة، وصرف المعاش المستحق لها عن والده دون وجه حق .
 
وكانت معلومات وردت لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، بقيام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية ويحمل الجنسية المصرية" بتزوير بطاقة الرقم القومى لوالدته المتوفاة منذ عام 2007 "مصرية الجنسية"، وتقديمها لفرع أحد البنوك بالإسكندرية لتحديث بيانات حسابها لدى البنك وصرف المعاش خاصتها عن والده "يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية" وقام بصرف إثنان وسبعون ألف يورو من تاريخ الوفاة حتى تاريخه.
 
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، تم ضبطه وبمواجهته اعترف بإرتكابه للواقعة، وأنه قام بتعديل مدة سريان البطاقة بإستخدام برنامج فوتوشوب بإحدى مكاتب الكمبيوتر دون علم أصحابها، وبالإستعلام من الجهات المعنية أفادت أن والده المتهم متوفاة منذ عام 2007، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
 

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