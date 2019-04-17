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بالاسم والرقم القومى.. اعرف لجنتك فى الاستفتاء على الدستور 2019

الأربعاء، 17 أبريل 2019 02:38 م
بالاسم والرقم القومى.. اعرف لجنتك فى الاستفتاء على الدستور 2019 المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر
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فى إطار تسهيل إجراء عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، عن آلية استعلام المواطنين عن لجانهم الانتخابية خلال إجراء الاستفتاء، وأعدت إعلانًا توعويا لهم عن الاستعلام عن طريق 3 وسائل مختلفة.

 

وتضمن الإعلان 3 وسائل للاستعلام عن لجان الاستفتاء من خلال:

موقع الهيئة الوطنية للانتخابات عبر الرابط التالى، وإدخال رقمك القومى حتى تعرف مكان لجنتك.

https://www.elections.eg/

الاتصال برقم 141

من خلال رقم الخط الساخن 141 ويمكن الاتصال به عبر أى خطوط ارضية أو محمولة.

رسالة نصية لـ 5151

من خلال إرسال الرقم القومى فى رسالة نصية لـ 5151.


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