بالأسماء.. ننشر المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات النقابة العامة للصيادلة

كشفت المؤشرات الأولية لعمليات فرز الأصوات المشاركة بانتخابات التجديد النصفى، لنقابة الصيادلة، حصول الدكتور كرم كردى على 7323 صوتا، مقابل 6452 للدكتور ثروت حجاج.

وعلى مقعد عضوية مجلس النقابة العامة فوق السن، ففاز كل من: الدكتور عصام عبد الحميد 7047 صوتا، والدكتور محفوظ رمزى، والدكتورة شيرين ربيع، بالتزامن مع عدم وضوح نتائج النقابة الفرعية بسوهاج لمقعد فوق السن.

أما عضوية مجل النقابة العامة، تحت السن، فمازال يشهد منافسة كبيرة نظرا لاقتراب الأصوات بين المرشحين، حيث حصل الدكتور محمود سعد6908 أصوات، والدكتور هانى فيكتور5195، والدكتور أحمد ياسر 5322، والدكتور أحمد عليوة 5529، والدكتور مهاب القاضى 5037 صوتا.

كما أوضحت المؤشرات الخاصة بقطاعات الجمهورية، فوز كل من: الدكتور أحمد الطويل بمقعد شرق الدلتا، والدكتور عمر عشرة بمقعد غرب الدلتا، والدكتور محمد رمضان على الله، بمقعد وسط الدلتا، والدكتور صلاح الليثى بمقعد قطاع القاهرة والجيزة، وشمال الصعيد الدكتور محمد عمرو عيد، فيما مازالت المنافسة قائمة على مقعد جنوب الصعيد بين الدكتورة منى المهدى 663 صوتا، والدكتور أحمد عبد الفتاح 859.

وانتهت منذ قليل، 25 محافظة على مستوى الجمهورية من فرز أصوات المشاركين بانتخابات نقابة الصيادلة.

كانت لجان الانتخابات بنقابة الصيادلة فتحت أبوابها، منذ التاسعة من صباح أمس الثلاثاء؛ واستمر الأعضاء فى الإدلاء بأصواتهم حتى السابعة مساء موعد غلق باب الاقتراع.

وتنافس فى الانتخابات 624 مرشحا، بينهم 13 مرشحا على مقعد النقيب العام للصيادلة، و68 مرشحا على مقاعد أعضاء المجلس البالغ عددها 12 مقعدا.