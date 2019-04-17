video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 17 أبريل 2019 04:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

انفوجراف.. المركز الإعلامى للحكومة ينشر مواعيد الاستفتاء على التعديلات الدستورية

الأربعاء، 17 أبريل 2019 04:20 م
انفوجراف.. المركز الإعلامى للحكومة ينشر مواعيد الاستفتاء على التعديلات الدستورية
كتبت هند مختار
إضافة تعليق

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انفوجراف بجدول الاستفتاء على التعديلات الدستورية .

 

دعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

 

وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه وصل إلى الهيئة الوطنية للانتخابات كتاب رئيس الجمهورية يطالب فيه الهيئة بدعوة الناخبين للاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور بتاريخ 16أبريل 2019 عقب موافقة البرلمان بالأغلبية على تلك التعديلات، مضيفا خلال مؤتمر صحفى للهيئة، مرفق مع الكتاب خطاب مجلس النواب بموافقة غالبية أعضائه على التعديلات الدستورية، وقد اجتمع مجلس إدارة الهيئة ووضع جدولا زمنيا لعملية الاستفتاء والمواعيد المقررة لإجرائه فى الخارج والداخل، وذلك لما هو منوط دستوريا بالهيئة الوطنية للانتخابات.


 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس الوزراء يشهد افتتاح مقبرة أثرية غدا فى البر الغربى بالأقصر

مدبولى يلتقى الرئيس التنفيذى لـ "الخرافى" الكويتية لبحث فرص توسيع الاستثمارات

الاستفتاء علي التعديلات الدستورية

مجلس الوزراء

اخبار مصر




لا تفوتك
وفد مصرى رفيع المستوى يزور الخرطوم للتأكيد على دعم خيارات الشعب السودانى

وفد مصرى رفيع المستوى يزور الخرطوم للتأكيد على دعم خيارات الشعب السودانى

الهيئات الإعلامية تستعد للاستفتاء على التعديلات الدستورية.."العامة للاستعلامات" تتلقى 555 طلبا من المراسلين الأجانب للتغطية.. "الأعلى للإعلام" يناشد جميع الوسائل بالالتزام بالمهنية.. وغرفة عمليات لـ"الإعلاميين"

الهيئات الإعلامية تستعد للاستفتاء على التعديلات الدستورية.."العامة للاستعلامات" تتلقى 555 طلبا من المراسلين الأجانب للتغطية.. "الأعلى للإعلام" يناشد جميع الوسائل بالالتزام بالمهنية.. وغرفة عمليات لـ"الإعلاميين"

سفير مصر ببريطانيا لـ"اليوم السابع" من لندن: 2مليار جنيه إسترلينى حجم التبادل التجارى وعلى بريطانيا استئناف الطيران لشرم الشيخ.. 415ألف سائح زاروا مصر.. ومحمد صلاح حقق نجاحا استثنائيا ونموذجا للاجتهاد والانضباط

سفير مصر ببريطانيا لـ"اليوم السابع" من لندن: 2مليار جنيه إسترلينى حجم التبادل التجارى وعلى بريطانيا استئناف الطيران لشرم الشيخ.. 415ألف سائح زاروا مصر.. ومحمد صلاح حقق نجاحا استثنائيا ونموذجا للاجتهاد والانضباط

غدا.. طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

غدا.. طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

كاتدرائية نوتردام.. سر عدم الاعتماد على الطائرات لإطفاء الحريق

كاتدرائية نوتردام.. سر عدم الاعتماد على الطائرات لإطفاء الحريق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة