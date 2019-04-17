انطلاق فعاليات المنتدى الروسى الدولى فى القاهرة بمشاركة 100 شركة.. أكتوبر المقبل

كتب- إسلام سعيد

تنطلق فعاليات المعرض والمنتدى الروسي الدولي "الأسبوع الصناعي الكبير BIW " الذي يقام لأول مرة في مصر خلال الفترة من 8-10 اكتوبر المقبل في مركز مصر للمعارض الدولية.

وقال أنتون اتراشكين النائب الأول لمدير شركة فورميكا الروسية المنظمة للمعرض خلال المؤتمر الذي ينظمه اليوم مركز تحديث الصناعة، أن BIW يعد أحد المعارض المتخصصة في مجال الصناعات الهندسية والذي يقام على غرار نظيره الروسي وهو معرض INNPROM.

وأضاف أن المعرض متخصص في الصناعات الهندسية "الماكينات والمعدات والتصنيع الرقمي ومعدات الطاقة ووسائل النقل والتحويل الرقمي وتشكيل المعادن والمعدات الزراعية".

وأوضح اتراشكين أن المعرض والمنتدى سيتم عقده على مساحة 10آلاف متر مربع، بمشاركة 100 شركة دولية من عدد من الدول منها "روسيا ومصر وألمانيا وإيطاليا واليابان وتركيا وكوريا الجنوبية والهند".

وأشار إلى أنه من المستهدف أن يزور المعرض نحو 20 ألف زائر ومشتري من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لافتا إلى أن معرض INNPROM يقام حاليا على نحو 50 ألف متر مربع ويزوره نحو 50 ألف زائر وأكثر من 600 عارض من الشركات الدولية الكبيرة.

وذكر اتراشكين أن شركته قامت بتنظيم معارض في نحو 30 دولة ومنها ألمانيا واليابان والصين وإيران، كما قامت بتنظيم منتدى الأعمال المصري الروسي في 2015، مشيرا إلى أن الشركة عند تفكيرها في تنظيم أول معرض للتصنيع تم اختيار القاهرة لإقامته نظرا التفاؤل الشركة بها.

ولفت إلى أنه خلال المعرض والمنتدى ستتطلع الشركات الدولية المشاركة على النمو الكبير الذي يحدث في الاقتصاد المصري، مؤكدا أن الشركة تستهدف أن تجعله حدثا تجاريا عالميا، حيث إن العديد من الشركات الروسية الراغبة في الاستثمار في المنطقة الصناعية الروسية سوف تقوم بالمشاركة في المعرض.

ونوه اتراشكين بأن المعرض سيشهد عقد لقاءات ثنائية بين الشركات الدولية ونظرائها من مصر، مشيرا إلى أن روسيا ستكون الشريك الدولي للدورة الحالية ولكن من المستهدف أن يكون لكل دورة شريك دولي آخر.

وأوضح أن الشركة الروسية المنفذة لمشروع المحطة النووية في مصر سيكون لها جلسه تلتقي فيها مع المقاولين من الباطن سواء في مصر أو الدول الأخرى وسيتم الإعلان عن المعايير والاشتراطات التي تحتاجها الشركة منها، وأشار إلى أن المعرض أيضا سيشهد جلسة عن الرقمنة وكذلك عن الروبوتات الصناعية.