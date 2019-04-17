"انزل وشارك".. حملة يقودها محافظ بنى سويف لتحفيز الشباب للمشاركة بالاستفتاء

نظمت جامعة النهضة ببنى سويف بالتعاون مع المحافظة اليوم مهرجان ماراثون الدراجات، لتحفيز الشباب للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية تحت شعار "انزل وشارك"، برعاية المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، والمهندس محمد الرشيدى رئيس مجلس أمناء جامعة النهضة، والدكتور حسام الملاحى رئيس الجامعة.

بدأت فعاليات الماراثون بكلمة للدكتور حسام الملاحى رئيس الجامعة رحب فيها بمحافظ بنى سويف والحضور، وتحدث فى كلمته عن التحديات التى مرت بها مصر فى الآونة الأخيرة والتى اجتازتها بسبب وعى الشعب المصرى وجيشه العظيم وقيادة مصر الحكيمة، التى قادت مصر لبر الأمان وأعادت لها هيبتها، وأكد أن مصرأصبحت تسير بخطى ثابتة نحو تطوير البنية التحتية للدولة وزيادة حجم الاقتصاد المصرى بشهادة كبرى المؤسسات الاقتصادية فى الداخل والخارج، واستطاع الرئيس عبد الفتاح السيسى أن يعيد لمصر موقعها ومكانتها الطبيعية بين أشقائها وأبناء قارتها لتصل مصر إلى تولى رئاسة الاتحاد الأفريقى.

وأكد فى كلمته أن المسئولية تقتضى على كل مصرى سواء فى موقع قيادة أو من بين صفوف الشعب أن يحرص على استمرار الحالة الإيجابية التى تعيشها مصر الآن، وأن نعمل جميعًا للحفاظ على مسيرة التنمية والتطوير من أجل كل المصريين حتى تصل مصر إلى المكانة الكبرى التى تطمحها خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن الجامعة لم ولن تدخر مجهودا فى توفير كل الإمكانيات التى تؤهل الطلاب لسوق العمل المحلى والدولى حتى يكونوا على قدر المسئولية للمشاركة فى مستقبل هذا الوطن ورفعته، حيث تسعى الجامعة حاليًا لفتح علاقات أوسع مع كبرى الشركات والمؤسسات التعليمية الدولية لنوفر للطلاب فرص للاطلاع على أحدث ما جاء فى تخصصاتهم، متمنيا فى ختام كلمته التوفيق للجميع لما فيه الخير والنجاح ورفعة هذا الوطن.

وبدأ محافظ بنى سويف كلمته مخاطبًا شباب بنى سويف،: "بالشباب الواعد الذى تراهن عليه المحافظة، لكى يكون قدوة فى المشاركة"، مؤكدًا أن بنى سويف بعدما أصبحت من أولى محافظات الصعيد فى التنمية والمشروعات القومية، تطمح لأن تكون فى المقدمة أيضًا فى المشاركة السياسية، داعيا الشباب ليكوّنوا منظومة يثبتوا بها أن شباب محافظة بنى سويف هم رجال المستقبل، وأن يحققوا أعلى نسب فى المشاركة والتصويت بين المحافظات.

وبدأ الماراثون بإشارة الانطلاق من المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف بمقولة "انزل وشارك" من أمام البوابة الرئيسية لجامعة النهضة، حيث تبلغ مسافة الماراثون 8 كم تقريبًا، جاء ذلك بحضور الدكتورة دلال أبو العلا نائب رئيس الجامعة، وأحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة، وهشام فخرى عضو الاتحاد العام للدراجات وممثلًا عن رئيس الاتحاد المصرى الأفريقى، وتونى عثمان مستشار رئيس اتحاد عمال مصر، ومحمد عبد التواب مدير عام الرياضة بالمديرية، ونخبة من قيادات المحافظة، وشارك فى الفعاليات عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالجامعة.

وسلم رئيس الجامعة، درع الجامعة لمحافظ بنى سويف تقديرًا لجهود سيادته فى المحافظة ودعمه الدائم للجامعة، كما قام محافظ بنى سويف بإهداء درع مديرية الشباب والرياضة لرئيس الجامعة، ثم أهدى رئيس الجامعة درع الجامعة وهشام فخرى عضو الاتحاد العام للدراجات، وأهدى أيضًا درع الجامعة وأحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وخصصت الجامعة كأسًا للفائز بالمركز الأول وشهادات تقدير وجوائز مالية للفائزين حتى المركز السابع، وقد حصل على الكأس الطالب إسلام محمد عبد الوهاب طالب بكلية الهندسة جامعة النهضة.

جدير بالذكر أن عدد المشاركين بلغ حوالى 220 متسابق يمثلون شباب جامعة النهضة، وشباب محافظة بنى سويف، ولاعبى الاتحاد المصرى للدراجات.