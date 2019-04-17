انتتحار ربة منزل تناولت مادة سامة لمرورها بأزمة نفسية فى الفيوم

انتحرت ربة منزل، من قرية قلمشاة، بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، بتناول قرص سام، إثر مرورها بأزمة نفسية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا، بورود بلاغ من مستشفى الفيوم العام، بوصول "أ.ب.ع" (22 سنة - ربة منزل)، ومقيمة بقرية قلمشاة التابعة للمركز، جثة هامدة، إدعاء تناولها مادة سامة.

وقال والديها وزوجها، إن المتوفية تناولت قرص مكافحة تسوس القمح، للتخلص من حياتها، مؤكدين على أنها منذ فترة تمر بحالة نفسية سيئة، وكانت أنجبت توأمان مؤخرا، ومنذ ذلك الوقت وهى فى حالة نفسية سيئة.

وبتوقيع الكشف الطبى على جثة المتوفية، أفاد تقرير مفتش الصحة بأن سبب الوفاة هو توقف عضلة القلب، وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، نتيجة تناول مادة سامة ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 2997 لسنة 2019م إدارى مركز شرطة إطسا، وأخطرت النيابة للتحقيق.